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Augsburger PantherTransfer-News

Jetzt offiziell: Cameron Wright wird ein Panther

9. April 20261 Mins read83
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Cameron Wright - © Andy Devlin/NHLI via Getty Images
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Augsburg. (PM Panther) Die Augsburger Panther haben sich für die PENNY DEL-Saison 2026-27 die Dienste von Cameron Wright gesichert.

Der kanadische Außenstürmer wechselt von HPK aus der finnischen Liiga in die Fuggerstadt.

Hämeenlinna war die erste Europastation von Cameron Wright. Dort wusste der 27-jährige Kanadier als teaminterner Topscorer sofort zu überzeugen. Mit 26 Toren und 22 Assists in 55 Einsätzen in Hauptrunde und Playoffs demonstrierte Wright seine Scoring-Fähigkeiten. In den Playoffs – HPK schied im Viertelfinale gegen den Hauptrundenersten Tappara aus – war der 185 cm große und 90 kg schwere Rechtsschütze der Offensivmotor seines Teams, ehe ihn eine Oberkörperblessur ausbremste. Es ist allerdings keine lange Ausfallzeit zu befürchten, sodass Wright schon in Kürze die Vorbereitung auf die kommende Spielzeit aufnehmen kann.

Vor seinem Engagement in Skandinavien bestritt Wright in der American Hockey League für Bakersfield und Colorado 112 Spiele (25 Tore und 20 Assists) sowie 74 Partien in der East Coast Hockey League für Utah und Fort Wayne (35 Tore und 40 Assists).

Panther-Sportdirektor Larry Mitchell: „Wir haben uns intensiv um Cameron Wright bemüht, auf ihm lag bei meinem Scouting-Trip nach Finnland vor einigen Wochen deshalb auch mein Hauptaugenmerk. Cam spielt mit viel Energie, geht seinen Gegenspielern unter die Haut und kreiert Offensive für sein Team. Er hat einen guten Schuss, ist sich aber auch für die Arbeit in der Defensive nie zu schade. Wir freuen uns auf einen torgefährlichen Rechtsschützen, den du gerne in deiner eigenen Mannschaft hast.“

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