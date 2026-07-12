Jetzt offiziell bestätigt: Thomas Schemitsch wird ein Schwenninger Wild Wing

Schwenningen. (PM Wild Wings) Die Blau-Weißen können nochmals für den Defensivverbund nachlegen.

Mit Thomas Schemitsch wechselt ein in der PENNY DEL bestens bekannter Akteur an den Neckar.

Nach der Meisterschaft mit den Eisbären Berlin 2024 verbrachte der rechtschießende Blueliner die vergangenen beiden Spielzeiten in der Fuggerstadt Augsburg, wo er jeweils zum punktbesten Verteidiger avancierte, was in der letzten Saison 33 Scorer in 52 Partien bedeuteten. „Ich freue mich riesig darauf, Teil der Wild Wings zu werden. Ich bin dankbar für die Gelegenheit, hier zu spielen, und freue mich darauf, im August alle kennenzulernen. Ich kann es kaum erwarten, dass die neue Saison beginnt und ich bald mit den fantastischen Fans hinter uns in der Helios Arena auf dem Eis stehen kann – dort, wo es für die Gegner so schwer ist, gegen uns zu spielen“, blickt der Kanadier auf seine neue sportliche Heimat.

Mit der Verpflichtung von Thomas Schemitsch steht den Neckarstädtern also ein weiterer Rechtsschütze in der Defensive zur Verfügung. „Wir wollten für die rechte Seite in der Verteidigung noch einen Rechtshänder und haben mit Thomas einen Spieler bekommen, der sein Potenzial in der Liga bereits nachgewiesen hat. Wir freuen uns darauf, seine Fähigkeiten nun in unseren Reihen zu haben,“ sagt Wild Wings Geschäftsführer Stefan Wagner.

Somit haben die Schwenninger aktuell sieben Importstellen vergeben. Nach wie vor gehen die Planungen eher in die Richtung, mit neun Importspielern in die am 18. September beginnende neue Spielzeit zu starten.

Seine Karriere in Zahlen

Source: Thomas Schemitsch @ Elite Prospects

470 Wieviel Geld gibst Du bei einem regulären Stadionbesuch zusätzlich zum Eintrittspreis, also für zum Beispiel Getränke, Essen, Merchandising usw. aus? maximal 10 Euro zwischen 10 und 20 Euro zwischen 20 und 50 Euro zwischen 50 und 100 Euro mehr als 100 Euro