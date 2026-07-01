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Home Deutschland Regionales Regionalliga West Eagles Essen West Jetzt melden sich die Eagles Essen West nochmal zu Wort: „Ehrlichkeit und Verantwortung sind in dieser Situation wichtiger sind als falsche Hoffnungen“
Eagles Essen West

Jetzt melden sich die Eagles Essen West nochmal zu Wort: „Ehrlichkeit und Verantwortung sind in dieser Situation wichtiger sind als falsche Hoffnungen“

1. Juli 20262 Mins read103
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Das Logo des neuen Essener Eishockeyklubs Eagles Essen West
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Essen. (EM;) Was Eishockey-Magazin bereits andeutete, ist nun traurige Gewissheit: Die Eagles Essen West werden abgewickelt, ein Insolvenzantrag wird gestellt.

Am Mittwochabend gab der Klub aus dem Ruhrpott über seine Kanäle das folgende Statement ab, das wir hier 1:1 ungekürzt wiedergeben.

Liebe Fans, Eltern, Ehrenamtliche und Freunde der Eagles,
in den vergangenen Wochen haben wir intensive Gespräche in alle Richtungen geführt. Wir haben uns mit Vertretern aus der Politik, mit Eltern, Ehrenamtlichen, Sponsoren, Unterstützern und weiteren Wegbegleitern ausgetauscht. Unser Ziel war es, jede denkbare Möglichkeit zu prüfen, um den Verein nachhaltig fortführen zu können.
Diese Gespräche waren offen, ehrlich und teilweise auch sehr emotional. Sie haben uns deutlich gemacht, wie vielen Menschen der Eishockeysport und die Eagles am Herzen liegen. Für diese Unterstützung, die zahlreichen Gespräche und die ehrlichen Rückmeldungen möchten wir uns von Herzen bedanken.
Nach sorgfältiger Abwägung aller Chancen, Risiken und der aktuellen Gesamtsituation sind wir jedoch zu der schweren Entscheidung gekommen, den Verein nicht weiterzuführen.
Die Entwicklungen der vergangenen Monate sowie die daraus entstandenen wirtschaftlichen und organisatorischen Herausforderungen lassen aus unserer Sicht keine verantwortungsvolle Perspektive für einen nachhaltigen Vereinsbetrieb mehr zu. Aus diesem Grund werden wir die notwendigen Schritte einleiten, um einen Insolvenzantrag zu stellen und den Verein ordnungsgemäß abzuwickeln.
Diese Entscheidung ist uns alles andere als leicht gefallen. Jeder von uns hat in den vergangenen Wochen und Monaten unzählige Stunden investiert, um einen Neuanfang zu ermöglichen und den Eishockeysport in Essen zu erhalten. Leider mussten wir erkennen, dass die Voraussetzungen für einen langfristig erfolgreichen Neustart nicht mehr gegeben sind.
Unser besonderer Dank gilt allen Sponsoren, Partnern, Ehrenamtlichen, Trainern, Betreuern, Eltern, Spielern und Fans, die den Verein auf seinem Weg begleitet und unterstützt haben. Ohne dieses Engagement wäre vieles nicht möglich gewesen.
Wir bedauern diesen Schritt zutiefst und wissen, dass diese Nachricht viele Menschen enttäuschen wird. Dennoch sind wir überzeugt, dass Ehrlichkeit und Verantwortung in dieser Situation wichtiger sind als falsche Hoffnungen.
Sobald die nächsten formalen Schritte eingeleitet sind, werden wir euch selbstverständlich transparent über den weiteren Verlauf informieren.
Vielen Dank für eure Unterstützung, euer Vertrauen und eure Verbundenheit mit den Eagles.

Damit steht fest, dass auch das letzte Fünkchen Hoffnung auf einen Fortbestand des erst im letzten Spätsommer gegründeten Vereins erloschen ist.

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