„Jetzt liegt es an mir, mich dem Trainerteam aufzudrängen, um zu meinen Einsätzen zu kommen“ – Fördervertrag für Matthias Pischoff in Dresden

Dresden. (PM Eislöwen) Die Dresdner Eislöwen haben mit Matthias Pischoff einen weiteren Spieler mit einem Fördervertrag ausgestattet.

Damit wird der Neuzugang für zwei Spielzeiten bis zum Ende der Saison 2024/2025 in Dresden sein. Pischoff erhält das Trikot mit der Rückennummer 20.

In den vergangenen beiden Jahren hat der 18-jährige Stürmer insgesamt 71 Spiele (20 Tore und 36 Vorlagen) für die U20 der Kölner Haie bestritten. Zudem kam er in den Deutschen U-Nationalmannschaften zum Einsatz.

Matthias Roos, Sportdirektor Dresdner Eislöwen: „Nachdem Jussi Petersen nicht mehr als U21 Stürmer zählt, mussten wir auf dieser Position reagieren. Matthias Pischoff steht zunächst im Konkurrenzkampf mit Ricardo Hendreschke. Wichtig wird für ihn sein, erst einmal im Seniorenbereich anzukommen. Hierfür werden wir ihm die notwendige Zeit geben und das richtige Maß an Einsätzen in der DEL2 und beim Kooperationspartner in der Oberliga finden.“

Matthias Pischoff, Neuzugang Dresdner Eislöwen: „Ich freue mich sehr meinen ersten Profivertrag unterschrieben zu haben und bin davon überzeugt, dass Dresden der perfekte Standort ist, um meine ersten Schritte zu machen. Jetzt liegt es an mir, mich dem Trainerteam aufzudrängen, um zu meinen Einsätzen zu kommen. Ich will so viel es geht spielen und dem Team helfen. Ich weiß aber auch, dass ich Geduld haben muss.“

Neben den Stürmern Ricardo Hendreschke (2003) und Matthias Pischoff (2004) zählt auch Verteidiger Fabian Belendir (2003) zu den U21 Spielern, die mit einem Fördervertrag ausgestattet sind.

Aktueller Kader 2023/2024

Tor: Janick Schwendener, Pascal Seidel, Nick Jordan Vieregge (FL)

Verteidigung: Garret Pruden, Simon Karlsson, Lukas Mannes, David Suvanto, Fabian Belendir, Nicklas Mannes, Bruno Riedl, Arne Uplegger

Angriff: Jussi Petersen, Vincent Hessler, Timo Walther, Niklas Postel, Matthias Pischoff, Matej Mrazek, Georgiy Saakyan, Ricardo Hendreschke, Dani Bindels, Yannick Drews, Tom Knobloch, Adam Kiedewicz, Lukas Koziol, Tomas Andres

