Jetzt hat die DEL auch noch ein „Fangnetz-Tor“, das die EisbÃ¤ren Berlin mÃ¤chtig verÃ¤rgert

Bonn. (PM MagentaSport) Die PENNY DEL ist um ein Novum reicher – Fangnetz-Ausgleich 0,6 Sekunden vor Schluss – das kostet den Eisbären den historischen...

Bonn. (PM MagentaSport) Die PENNY DEL ist um ein Novum reicher – Fangnetz-Ausgleich 0,6 Sekunden vor Schluss – das kostet den Eisbären den historischen 12. Sieg – es wäre der neue Klubrekord gewesen!

Doch Schwenningens Benjamin Marshall macht den Eisbären einen Strich durch die Rechnung und sorgt mit seinem Ausgleich 0,6 Sekunden vor Schluss für ordentlich Gesprächsstoff: Zu Beginn der Szene jagt Marshall den Puck nach vorne, wobei dieser das Fangnetz berührt – der Treffer hätte nicht zählen dürfen: „Zum letzten Tor werde ich meinen Kommentar für mich behalten, aber dieses Mal war es nicht unsere Schuld. Beim letzten Tor hat der Puck deutlich das Netz berührt und war vom Eis, was nicht gepfiffen wurde – und so stehen wir nun hier“, so Eisbären-Trainer Aubin.

Die Schiedsrichter Seedo Janssen und Marc Iwert übersehen jedoch den Kontakt. Schwenningen nutzt die unübersichtliche Situation und trifft zum 3:3-Ausgleich durch Marschall. Nach längerer Beratschlagung der Schiedsrichter wird der Treffer gegeben – ein bitterer Moment für die Eisbären, die das Spiel letztlich in der Overtime noch komplett abgeben. Es war die erste Niederlage nach 11 Siegen. Rekord verpasst!!!

Nachfolgend die Szene und das Statement von Berlins Headcoach Serge Aubin zum Vorfall im Clip von MagentaSport.









Eishockey live bei MagentaSport

Deutschland Cup – alle Spiele live

Mittwoch, 06. November 2024

Ab 16.00 Uhr: Slowakei – Ungarn (Frauen)

Ab 19.15 Uhr: Deutschland – Frankreich (Frauen)

Donnerstag, 07. November 2024

Ab 12.15 Uhr: Österreich – Slowakei (Männer)

Ab 16.00 Uhr: Frankreich – Slowakei (Frauen)

Ab 19.15 Uhr: Deutschland – Dänemark (Männer)

Freitag, 08. November 2024

Ab 14.45 Uhr: Ungarn – Frankreich (Frauen)

Ab 18.30 Uhr: Deutschland – Slowakei (Frauen)

Samstag, 09. November 2024

Ab 10.45 Uhr: Österreich – Dänemark (Männer)

Ab 14 Uhr: Deutschland – Ungarn (Frauen)

Ab 17.30 Uhr: Deutschland – Slowakei (Männer)

Sonntag, 10. November 2024

Ab 11.15 Uhr: Dänemark – Slowakei (Männer)

Ab 14.30 Uhr: Deutschland – Österreich (Männer)

Überall erstklassigen Sport sehen können

