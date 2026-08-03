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Jetzt fix! ECHL-Flügelstürmer Kevin Wall wird ein Schwarz-Gelber

3. August 20262 Mins read128
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Kevin Wall von den Tahoe Knight Monsters - © ECHL
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Krefeld. (PM Pinguine) Mit der Verpflichtung von Kevin Wall steht der letzte Importspieler für den diesjährigen Kader der Krefeld Pinguine fest.

Der offensivstarke Flügelspieler soll frischen Wind ins Angriffsspiel der Seidenstädter bringen. Thomas Popiesch, Cheftrainer: „Mit Kevin konnten wir einen flexibel einsetzbaren Flügelspieler für uns gewinnen. Trotz seines Alters verfügt er schon über einen hohen Erfahrungsschatz in den […]

Mit der Verpflichtung von Kevin Wall steht der letzte Importspieler für den diesjährigen Kader der Krefeld Pinguine fest. Der offensivstarke Flügelspieler soll frischen Wind ins Angriffsspiel der Seidenstädter bringen.

Thomas Popiesch, Cheftrainer: „Mit Kevin konnten wir einen flexibel einsetzbaren Flügelspieler für uns gewinnen. Trotz seines Alters verfügt er schon über einen hohen Erfahrungsschatz in den nordamerikanischen Ligen und hat bereits unter Beweis gestellt, dass er Verantwortung in verschiedenen Rollen übernehmen kann. Während er sich in der AHL eher durch seine Rückwärtsarbeit und Intensität auszeichnete, konnte er in der ECHL durch seine hohe Aktivität und seine gute Spielverlagerung herausstechen. Mit diesen Eigenschaften wird er unser Team nächste Saison definitiv verstärken.“

Kevin Wall: „Ich freue mich, nächste Saison für die Krefeld Pinguine aufzulaufen. Nach meiner Zeit in Nordamerika, war ich auf der Suche nach einer neuen Herausforderung in Europa – und habe sie hier gefunden. Ich bin mir sicher, dass die Organisation ein guter Fit für mich sein wird und ich hier in der Lage sein werde, mein Können unter Beweis zu stellen.“

Kevin Wall wurde im Februar 2000 in Rochester, New York, USA, geboren. Der Rechtsschütze spielte den Großteil seiner Jugendzeit in den USA, ehe er 2018/19 in die BCHL nach Kanada wechselte, wo er mit 64 Punkten in 49 Hauptrundenspielen auf sich aufmerksam machen konnte. In der Folge wählten die Carolina Hurricanes Wall in der sechsten Runde des NHL-Drafts 2019 aus, dieser entschied sich aber dazu, seine Karriere am College weiterzuführen. Bereits in seiner zweiten Saison bei Penn State konnte der 1,83 Meter große Angreifer die zweitmeisten Punkte im Team beisteuern. In seinem Junior Year kam Wall in allen 38 Spielen zum Einsatz und erzielte dabei den teaminternen Bestwert von 29 Punkten. Auch sein letztes Jahr bei den Nittany Lions war mehr als erfolgreich. Mit 17 Toren und insgesamt 31 Punkten führte er das Team vor Ture Linden an. Zum Zeitpunkt seines Abschlusses hatte Wall die neuntmeisten Tore und zehntmeisten Punkte in der Geschichte des Programmes inne. Es folgten zwei Jahre bei den Milwaukee Admirals in der AHL, wo der Flügelspieler eher defensiv eingesetzt wurde, ehe er vergangene Saison bei den Tahoe Knight Monsters in der ECHL auf 59 Punkte in 57 Spielen kam und seine offensiven Qualitäten zeigen konnte.

Seine Karriere in Zahlen

Source: Kevin Wall @ Elite Prospects

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