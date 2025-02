Jetzt erst recht: Eispiraten empfangen Selb zum Heimderby

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Für die Eispiraten Crimmitschau geht es zum Ende der Hauptrunde weiter Schlag auf Schlag.

So folgt nur zwei Tage nach dem Sachsenderby in Dresden das sächsisch-fränkische Derby im Sahnpark. Am heutigen Dienstagabend empfangen die Westsachsen nämlich die Selber Wölfe, also einen direkten Konkurrenten, im Kunsteisstadion Crimmitschau. Positive Nachrichten gibt es dabei schon vorher mit Blick auf das Personal zu verkünden.

Nachdem die Eispiraten am Freitagabend ihre Siegesserie gegen die Wölfe aus Freiburg ausbauen konnten mussten sie am Sonntag in Dresden den Kürzeren ziehen. Trotz eines guten Auftritts beim Ligaprimus der DEL2 stand letztlich eine bittere 1:5-Niederlage zu Buche – auch aufgrund der effizienten Eislöwen. Dabei bestimmten mehrere Ausfälle aufgrund einer Grippewelle, die unter anderem auch Cheftrainer Jussi Tuores traf, das Gastspiel in der sächsischen Landeshauptstadt.

Ganz anders sind die Vorzeichen vor dem heutigen Duell mit den Selber Wölfen. Der finnische Headcoach kehrt auf die Bande zurück und kann dabei auch auf drei Spieler bauen, die zuletzt noch ausfielen. So stehen Colin Smith und Ladislav Zikmund, die ihre Erkältungen überwanden, sowie der zuletzt verletzte Justin Büsing in den Kader zurück. Weiterhin nicht mitwirken können hingegen Goalie Christian Schneider, der nach einigen Blessuren fleißig an seinem Comeback arbeitet, sowie die Angreifer Till Michel (Bindehautentzündung), Tobias Lindberg (Oberkörperverletzung) und Rihards Marenis, der weiter in Lettland weilt.

Kellerkrimi – Vorletzter empfängt Schlusslicht

Mit den Selber Wölfen, die unter der Leitung von Chefcoach Craig Streu stehen, kommt am heutigen Dienstagabend der Tabellenletzte in den Sahnpark. Die Franken konnten bislang 45 Zähler einfahren und haben dabei drei Punkte Rückstand auf die Eispiraten, die ihren zuletzt durchaus positiven Lauf fortführen wollen, um weitere wichtige Punkte einzufahren – ob letztlich doch noch der rechnerisch mögliche Sprung auf einen Pre-Playoff-Platz oder eine gute Ausgangssituation in den Playdowns herausspringt, spielt an dieser Stelle erst einmal keine übergeordnete Rolle. „Von Spiel zu Spiel“ lautet das Motto in Westsachsen, wo nach mehreren Hiobsbotschaften in den letzten Wochen endlich wieder eine Aufbruchstimmung zu vermerken ist.

Dabei treffen die Schützlinge von Jussi Tuores auf ein Team, welches zuletzt zwei Niederlagen gegen die Lausitzer Füchse (2:4) und die Blue Devils Weiden (2:5) einstecken musste. In den bisher zwei direkten Duellen konnten sich jeweils die Gastgeber durchsetzen. Im heimischen Sahnpark gewannen die Eispiraten am 18. Oktober des Vorjahres mit 3:1. In der Selber Netzsch-Arena sicherten sich die Franken knapp zwei Monate später den Zusatzpunkt in der Overtime (2:3).

In der Zwischenzeit änderte sich auch personell einiges bei den Wölfen. Während die Rivalen der Crimmitschauer auf einige Leistungsträger wie Donat Peter oder Marco Pfleger verzichten müssen, kamen neue Gesichter nach Selb. Unter ihnen zum Beispiel Jordan George, der ehemalige NHL-Verteidiger Ryan Sproul oder Ryan Smith, der sich postwendend zum Offensiv-Motor entwickelte und in gerade einmal 19 Spielen 26 Scorerpunkte erzielte. Der punktbeste Spieler ist jedoch weiterhin Josh Winquist. Der Kanadier traf 18-mal selbst und bereitete 23 weitere Tore vor.

Den Fans beider Lager steht heute im Sahnpark also ein spannendes Duell zweier Teams bevor, die in ihren Situationen beinahe schon dazu verdammt sind, zu punkten. Dabei können gerade die Anhänger im Sahnpark das Zünglein an der Waage sein. Besonders in dieser schwierigen Situation für den gesamten Standort, nicht nur sportlich, sondern auch abseits des Eises, könnte der Zusammenhalt zwischen Spieler, Fans und Sponsoren einer der entschiedensten Faktoren werden.

