Jetzt auch offiziell: Dennis Lobach wird ein Rooster

Iserlohn. (PM Roosters) Die Iserlohn Roosters aus der PENNY DEL verpflichten zur kommenden Saison den Stürmer Dennis Lobach vom Ligakonkurrenten Löwen Frankfurt.

Der 26-Jährige absolvierte für München, Nürnberg und Frankfurt bereits 287 DEL-Spiele, in denen dem Flügelstürmer 62 Scorerpunkte gelangen. Darüber hinaus absolvierte Lobach auch zwei Partien für die deutsche Nationalmannschaft. In der vergangenen Spielzeit stellte der Rechtsschütze mit acht Saisontoren seine persönliche Bestmarke in der höchsten deutschen Spielklasse auf.

Roosters-Sportdirektor Franz-David Fritzmeier hatte Lobach zu seiner Frankfurter Zeit noch verpflichtet, ehe die Zusammenarbeit endete – dennoch kennen der Sportdirektor und der Neuzugang der Roosters sich gut: „Mit Franz hatte ich über die Jahre immer wieder Kontakt und der hat sich zuletzt wieder intensiviert, als ich mich damit beschäftigt habe, wie es für mich weitergeht“, erklärt Lobach.

„Man hat in der vergangenen Saison gesehen, dass die Roosters sehr strukturiert spielen und einen klaren Plan haben, der auf harter Arbeit basiert. Damit kann ich mich voll identifizieren und ich denke, ich kann mich hier optimal entwickeln und dabei helfen, dass wir als Mannschaft erfolgreich sind“, fügt der Stürmer an.

„Wir konnten mit Dennis einen flexibel einsetzbaren Stürmer für uns gewinnen, der sich in den vergangenen Jahren zu einem gestandenen DEL-Spieler entwickelt hat. Wir verfolgen seine Entwicklung schon länger und sind daher überzeugt davon, dass er hervorragend in unser System passen wird“, betont Franz-David Fritzmeier.

Der Kader der Iserlohn Roosters für die Saison 2026/2027 nach aktuellem Stand

Tor: Andreas Jenike, Hendrik Hane, Finn Becker

Verteidigung: Colin Ugbekile, Robin Norell (SWE), Lua Niehus (U23), Gordejs Radionovs (U23)

Sturm: Dennis Lobach, Jakub Borzecki, Daniel Neumann, Maximilian Eisenmenger, Julian Napravnik, Christian Thomas (CAN), Tyler Boland (CAN), Daniel Geiger (U23), Bence Farkas (U23).

Trainerteam: Stefan Nyman (Headcoach), Tony Zabel (Assistant- und Development-Coach), Janne Kujala (Assistant- und Strength&Conditioning-Coach), Santeri Hilli (Goalie- und Videocoach)