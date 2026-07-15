Jetzt amtlich: WM-Eröffnung „Auf Schalke“ – Ticketverkauf ab Donnerstag – Spielorte in Mannheim und Düsseldorf werden modernisiert – Enger Austausch zum Thema Russland

München. (MK/IIHF) Jetzt ist es dann auch endlich amtlich: Die Eishockey WM 2027 wird am Donnerstag, den 13. Mai in der Gelsenkirchener Veltins-Arena eröffnet. (Eishockey-Magazin berichtete vorab)

Ticketverkauf ab Donnerstag 12 Uhr

Für die Fans startet der Ticketverkauf am Donnerstagmittag um 12:00 Uhr mit dem Verkauf von ersten Kontingenten.

Tickets für das Eröffnungsspiel in Gelsenkirchen, VIP-Spielortpakete (alle Spiele), Spieltagspakete für die Viertelfinals und Finalrunden-Pakete in Düsseldorf (Halbfinals sowie Bronze- und Goldmedaillenspiel) sind zunächst verfügbar. Mit der Bekanntgabe des endgültigen Spielplans soll dann der komplette Vorverkauf starten.

Fest steht, dass es an Spieltagen mit deutscher Beteiligung auch Stehplatztickets geben soll.

Im Vorfeld der kommenden WM wurden bereits viele Abstimmungen zwischen den einzelnen WM Spielorten Gelsenkirchen, Düsseldorf und Mannheim getroffen. Die SAP-Arena mit ihrem Ticketservice ist dabei federführend für die Steuerung der Ticketverkäufe.

Matti Nurminen, IIHF-Generalsekretär, ist bereits voller Vorfreude auf das Event auf Schalke. „Ich kann mir kein größeres Event vorstellen“, so der Finne während der Pressekonferenz in München.

Für viele Fans sind Erinnerungen an das Eröffnungsspiel 2010 und dem 2:1 Sieg gegen die USA noch immer ein ganz besonderes ein ganz besonderes Highlight.

Enger Austausch mit Behörden und IIHF, falls Russland zur WM zugelassen werden sollte

Relativ gelassen reagierten die Verantwortlichen auf die Nachfrage, ob eine nicht auszuschließende Zulassung Russlands die Organisatoren vor Probleme stellen könnte. „Wir sind in einem engen Austausch mit den Behörden und richten und nach der IIHF“, so der Tenor.

Der Slogan der WM lautet übrigens „Festival of Friendship“.

SAP-Arena erhält neuen Videowürfel und der PSD-Bank-Dome bekommt zwei zusätzliche Kabinen

An den beiden Hauptspielorten Mannheim und Düsseldorf wurden bereits Vorkehrungen für die Weltmeisterschaft im kommenden Mai getroffen. So berichtet Daniel Hopp, Geschäftsführer der SAP-Arena, dass die Kabinen in der Arena derzeit runderneuert und vergrößert werden. Zudem erhält die SAP-Arena in Mannheim einen neuen hochmodernen Videowürfel.

Im Düsseldorfer PSD-Bank-Dome werden zwei komplett neue Kabinen errichtet, damit der Ablauf an einem Spieltag mit mehreren Spielen reibungsloser ablaufen kann. Außerdem entsteht im Dome eine neue Lagerhalle und es wurde von einer noch nicht genau bezifferte Erweiterung der Zuschauerkapazität berichtet. Außerdem gibt zwei neue Eismaschinen, die sogar autonom fahren können und die Banden werden ebenfalls modernisiert.

In Mannheim sollen die Renovierungsarbeiten und Erweiterungen möglichst schon zum DEL-Start im September abgeschlossen sein.

In Düsseldorf hofft man zum Deutschland Cup im November alles so weit zu haben, damit man den Ernstfall schon einmal proben kann. Es bleibt also noch einiges zu tun bis zur WM, aber man ist optimistisch alles zeitnah umsetzen zu können.

Stimmen

Claus Gröbner, GeschäLsführer Organisationskomitee Eishockey-WeltmeisterschaL 2027™: „Mit der Bekanntgabe des Eröffnungsspiels wird die IIHF Eishockey-Weltmeisterschaft Deutschland 2027™ für die Fans erstmals greifbar. Nach einer langen Phase der Planung und Vorbereitung beginnt das Turnier nun Schritt für Schritt Gestalt anzunehmen. Ein Eröffnungsspiel ist immer ein besonderer Moment – es setzt den Auftakt für ein internationales Sportfest und schafft Erinnerungen, die weit über den ersten Spieltag hinausreichen. Dass die IIHF Eishockey-Weltmeisterschaft 2027™ in Deutschland mit einem solchen Highlight beginnt, ist etwas ganz Besonderes. Mit dem Start des Ticketvorverkaufs können die Fans ab morgen Teil dieser Reise werden und sich frühzeitig ihren Platz bei einem außergewöhnlichen Eishockey-Erlebnis sichern.“

Matti Nurminen, Generalsekretär der International Ice Hockey Federation (IIHF): „Gelsenkirchen schrieb im Jahr 2010 Eishockeygeschichte. Mit dem Eröffnungsspiel der IIHF Eishockey-Weltmeisterschaft Deutschland 2027™ an diesem ikonischen Austragungsort knüpfen wir an dieses Eishockey-Erbe an. Das Auftaktspiel zwischen Gastgeber Deutschland und dem amtierenden Vizeweltmeister Schweiz bringt zwei der führenden Eishockey-Nationen in einem Duell zusammen, das einen unvergesslichen Start in das Turnier verspricht.“

Daniel Hopp, Geschäftsführer SAP Arena Mannheim sowie Ticketing by SAP Arena: „Mit dem Start des Ticketvorverkaufs beginnt für viele Fans die Vorfreude auf die IIHF Eishockey-Weltmeisterschaft Deutschland 2027™. Für uns ist diese Vorfreude in doppelter Hinsicht spürbar: Als Host City und Spielort der IIHF WM 2027™ bereiten wir die SAP Arena mit gezielten Baumaßnahmen und organisatorischen Vorbereitungen auf das Turnier vor. Gleichzeitig begleiten wir als exklusiver Ticketing-Partner die Fans bereits vom ersten Ticketkauf an. Unser Ziel ist es, sowohl in Mannheim als auch beim Ticketing die besten Voraussetzungen für ein erstklassiges Erlebnis zu schaffen – denn die Reise zur IIHF Eishockey-Weltmeisterschaft 2027™ beginnt lange vor dem ersten Bully.“

Kim Lachmann, Geschäftsführer D.LIVE/D.SPORTS: „Die Host City Düsseldorf und der Düsseldorf Dome bereiten sich auf ein besonderes internationales Sportereignis vor. Mit dem Bau von zwei neuen Mannschaftskabinen, zusätzlichen Sitzplätzen für Eishockeyfans, einer neuen Bande sowie weiteren baulichen und technischen Maßnahmen schaffen wir die Voraussetzungen für eine moderne Bühne an der IIHF Eishockey-Weltmeisterschaft 2027™. Parallel zum Start des Ticketvorverkaufs laufen die Vorbereitungen vor Ort weiter auf Hochtouren. Unser gemeinsames Ziel ist es, Teams, Fans und Partnern optimale Bedingungen zu bieten und eine IIHF Eishockey-Weltmeisterschaft Deutschland 2027™ auf höchstem Niveau zu ermöglichen.“

493 Wieviel Geld gibst Du bei einem regulären Stadionbesuch zusätzlich zum Eintrittspreis, also für zum Beispiel Getränke, Essen, Merchandising usw. aus? maximal 10 Euro zwischen 10 und 20 Euro zwischen 20 und 50 Euro zwischen 50 und 100 Euro mehr als 100 Euro