Jetzt amtlich: Serge Aubin verlässt Meister Eisbären Berlin

Bern. (PM SCB / PM Eisbären) Der SC Bern verpflichtet auf die kommende Saison hin Serge Aubin als neuen Headcoach.

Der 51-jährige Kanadier stösst aus Deutschland von den Eisbären Berlin zu den Mutzen und hat in der Bundesstadt einen Dreijahresvertrag unterschrieben.

Der SC Bern freut sich, bekanntgeben zu dürfen, dass Serge Aubin ab der nächsten Saison die Leitung an der Bande übernehmen wird. Der Kanadier kommt vom deutschen Meister Eisbären Berlin nach Bern und hat einen Vertrag bis zum Ende der Saison 2028/29 unterzeichnet.

Sportdirektor Martin Plüss sagt: «Mit Serge Aubin konnten wir unsere schon länger verfolgte Wunschlösung realisieren. Er bringt grosse Erfahrung und einen überzeugenden Leistungsausweis als Trainer und ehemaliger Top-Spieler mit. Über Jahre hat er gezeigt, dass er Teams erfolgreich weiterentwickeln und konstant auf hohem Niveau führen kann. Zudem konnte er jeweils auch junge Spieler gezielt und nachhaltig fördern. Serge Aubin steht für eine klare und fordernde Leistungskultur und überzeugt zugleich mit Empathie und einer hohen Sozialkompetenz. Seine Verpflichtung ist ein wichtiger Schritt im Rahmen unserer sportlichen Weiterentwicklung.»

«Freude bereiten»

Serge Aubin blickt auf eine äusserst erfolgreiche Zeit bei den Eisbären Berlin zurück. Unter seiner Leitung gewann der Club in den vergangenen sieben Saisons fünfmal die deutsche Meisterschaft. Zudem wurde Aubin im Jahr 2022 von der Deutschen Eishockey Liga zum Trainer des Jahres gewählt.

Serge Aubin sagt: «Nach erfolgreichen Jahren in Deutschland freue ich mich sehr auf meine Rückkehr in die Schweiz und die neue Aufgabe beim SC Bern. Der Club steht für grosse Tradition und hohe Ansprüche. Das motiviert mich. Gemeinsam wollen wir unseren Fans mit harter Arbeit und Überzeugung Freude bereiten.»

Rückkehr in die National League

Seine Trainerkarriere lancierte Serge Aubin bei den Hamburg Freezers, wo er im Alter von 37 Jahren seine aktive Laufbahn beendete. Als Spieler kam er auf 396 NHLEinsätze und 243 Partien in der National League.

Nach einer Saison als Assistenztrainer beförderten ihn die Hamburg Freezers zur Spielzeit 2016/17 zum Cheftrainer. Nach zwei Jahren in der Hafenstadt folgte der Wechsel nach Österreich zu den Vienna Capitals, ehe Aubin 2018 zu den ZSC Lions stiess und die National League auch als Trainer kennenlernte. Ein Jahr später kehrte er zurück nach Deutschland – zu den Eisbären Berlin. Nach sieben Saisons folgt nun die Rückkehr in die Schweiz zum SC Bern.

Pascal Signer, Chief Hockey Officer, sagt: «Serge Aubin bringt eine klare Haltung und Ausstrahlung mit, die über das Eis hinaus wirken und unsere Organisation weiterbringen. Er passt mit seiner Art und seinem Anspruch optimal zum SC Bern und zu dem Weg, den wir in den nächsten Jahren konsequent gehen werden.»

Der SC Bern freut sich auf die Ankunft von Serge Aubin in Bern und heisst ihn bereits heute herzlich willkommen.

Cheftrainer Serge Aubin verlässt die Eisbären

Die Eisbären Berlin müssen den Abgang ihres Head Coaches Serge Aubin bekanntgeben. Nach sieben Jahren verlässt der Kanadier den Hauptstadtclub, um sich einer neuen Herausforderung zu stellen. Aubin, der die Berliner zu fünf Meisterschaften in den letzten sechs Jahren führte, wird neuer Cheftrainer des SC Bern in der Schweizer National League.

„Wir sind Serge unglaublich dankbar für seine Arbeit in den letzten Jahren. Er ist einer der besten und erfolgreichsten Trainer der Eisbären-Geschichte. Fünf Meisterschaften in den letzten sechs Jahren sprechen für sich. Serge erklärte uns, dass er eine neue Herausforderung annehmen möchte. Aufgrund seiner Verdienste um die Eisbären haben wir uns dazu entschieden, diesem Wunsch nachzukommen. Wir wünschen Serge alles Gute und viel Erfolg bei den kommenden Aufgaben. Wir werden die neue Situation nun in Ruhe analysieren. Wir haben ein sehr gutes Trainerteam und werden den passenden Head Coach für die Eisbären finden“, erklärt Eisbären-Sportdirektor Stéphane Richer.

Serge Aubin sagt: „Ich bin stolz, so lange Cheftrainer der Eisbären Berlin gewesen zu sein. Ich bin dankbar für das Vertrauen und die Zusammenarbeit mit allen Verantwortlichen, Spielern und Mitarbeitenden. Nach all den erfolgreichen Jahren hatte ich das Gefühl, eine neue Herausforderung annehmen zu wollen. Daher habe ich mich zu diesem Schritt entschieden. Ich werde meine Zeit in Berlin niemals vergessen. Die Eisbären sind eine großartige Organisation mit herausragenden Fans. Vielen Dank für alles.“

Aubin, der als Spieler rund 400 Spiele in der NHL bestritt, kam 2019 nach Berlin und fungierte seitdem als Cheftrainer der Eisbären. Er führte die Berliner zu fünf Meistertiteln. Insgesamt stand Aubin in 420 DEL-Partien als Head Coach des Hauptstadtclubs hinter Bande, von denen die Eisbären 265 Spiele gewannen. Im Jahr 2022 wurde Aubin als DEL-Trainer des Jahres ausgezeichnet.