Jetzt amtlich: „Fühlt sich wie ein großes und emotionales Homecoming an“ – Dominik Kahun stürmt wieder für München

München. (PM Red Bulls) Der EHC Red Bull München verstärkt sich mit einem alten Bekannten: Dominik Kahun kehrt nach acht Jahren zu den Red Bulls zurück.

Der 30-jährige Nationalspieler wechselt vom Schweizer Erstligisten Lausanne HC nach München und wird künftig wieder mit seiner früheren Rückennummer 21 auflaufen.

Kahun spielte bereits von 2014 bis 2018 für den EHC Red Bull München und gewann in dieser Zeit dreimal in Folge die deutsche Meisterschaft. In insgesamt 206 DEL-Partien für die Red Bulls sammelte der technisch starke Linksschütze 149 Scorerpunkte (48 Tore | 101 Assists), ehe ihm der Sprung in die NHL gelang.

Christian Winkler, Managing Director Sports Red Bull Eishockey: „Wir, die gesamte Red Bull Organisation, freuen uns unheimlich über die Rückkehr von Dominik. Der Kontakt ist über die Jahre nie abgerissen und Dominik hat im Zusammenhang mit den Red Bulls immer von zu Hause gesprochen. Als sich nun die Chance ergeben hat, Dominik im besten Eishockeyalter zurückzuholen, haben wir alle Hebel in Bewegung gesetzt, um dies zu realisieren. Dabei war viel Geduld gefragt, aber beide Seiten haben von Beginn an signalisiert, dass sie es unbedingt wollen. Seine Ziele und unsere Ziele, als Team erfolgreich zu sein, haben sich nie verändert. Seine spielerische Klasse, seine Geschwindigkeit und seine Erfahrung werden dem gesamten Team weiterhelfen.“

Dominik Kahun: „Es fühlt sich wie ein großes und emotionales Homecoming an. Es ist der perfekte Zeitpunkt für mich und meine Familie hier Wurzeln zu schlagen. Ich empfinde Stolz und unfassbar viel Vorfreude, wieder hier zu sein und in München spielen zu können. Ich bekomme schon Gänsehaut, wenn ich an mein erstes Spiel in der für mich neuen Arena denke und daran, wieder vor den Fans das Eis zu betreten. Ich habe große Ziele mit dem Club und ich glaube, ich spreche für das ganze Team, wenn ich sage: Ich will hier wieder einen Pokal in die Luft stemmen.“

Nach seinen Erfolgen in München wechselte Kahun 2018 zu den Chicago Blackhawks in die beste Eishockeyliga der Welt. Dort absolvierte er in seiner Rookie-Saison alle 82 Hauptrundenspiele und lief anschließend auch für die Pittsburgh Penguins, Buffalo Sabres und Edmonton Oilers auf. Insgesamt stehen für den Angreifer 188 NHL-Partien und 83 Scorerpunkte zu Buche.

2021 zog es Kahun in die Schweizer National League (NL) zum SC Bern. Dort gehörte er über mehrere Jahre zu den offensivstärksten Profis der Liga (211 NL-Partien, 168 Scorerpunkte) und war in der Saison 2023/24 mit 35 Assists bester Vorlagengeber der höchsten Schweizer Spielklasse. Zuletzt stand der deutsche Nationalspieler beim Lausanne HC unter Vertrag.

Auch im Trikot der deutschen Nationalmannschaft zählt Kahun seit Jahren zu den prägenden Akteuren. Der Stürmer absolvierte bislang 116 Länderspiele für Deutschland und nahm an acht Weltmeisterschaften sowie drei Olympischen Spielen teil. Zu seinen größten Erfolgen mit der Nationalmannschaft zählen der Gewinn der olympischen Silbermedaille 2018 in Pyeongchang sowie WM-Silber 2023.

Aktueller Kader des EHC Red Bull München für die Saison 2026/27

Torhüter (3): Antoine Bibeau (AL), Matthias Bittner, Mathias Niederberger

Verteidiger (5): Maximilian Daubner, Rio Kaiser, Ryan Murphy (AL), Ville Pokka (AL), Fabio Wagner

Stürmer (15): Chris DeSousa (AL), Yasin Ehliz, Markus Eisenschmid, Brady Ferguson (AL), Gabriel Fontaine (AL), Patrick Hager, Elis Hede, Taro Hirose (AL), Dominik Kahun, Maximilian Kastner, Philipp Krening, Jeremy McKenna (AL), Veit Oswald, Tobias Rieder, Lucas Thaler (AL)