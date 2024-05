Jesse Zgraggen kehrt in die Leventina zurück

Ambrì. (PM HCAP) Der Hockey Club Ambrì-Piotta freut sich, die Verpflichtung des schweizerisch-kanadischen Defensivspielers Jesse Zgraggen für die nächsten zwei Saisons bekannt zu geben....

Für Jesse ist es eine Rückkehr in die Leventina: In der Saison 2014/15 in der Leventina angekommen, bestritt er 196 Einsätze während insgesamt fünf Saisons für die Biancoblù.

Der 31-jährige Gewinner des Schweizer Cups und Schweizer Meister (beides mit dem EV Zug), bestritt bisher 498 Spiele in der National League. Er erzielte mit dem HC Ambrì-Piotta, EV Zug, HC Davos, SC Bern und HC Ajoie 17 Tore und 68 Assists.