Jesse Roach verlässt den SC Riessersee

Garmisch. (PM SCR) Die Saison des SCR ist vorüber, die Abschlussfeier Geschichte und die Abschlussgespräche geführt.

Nun hat der SC Riessersee einen weiteren Abgang zu vermelden. Jesse Roach verlässt die Werdenfelser nach einer Saison bereits wieder.

Der 29-jährige deutsch-kanadier wechselte im vergangenen Sommer von den Bietigheim Steelers unter die Alpspitze und trug in 43 Spielen das weiß-blaue Trikot. Der 1,95 Meter große und 100 Kg schwere gelernte Stürmer begann die Saison in der Defensive und absolvierte ab November nahezu alle Spiele ausschließlich als Stürmer. Dabei gelangen dem Rechtsschützen 23 Punkte.

„Wir bedanken uns bei Jesse, für seinen Einsatz und wünschen Ihm sportlich wie privat nur das Beste“ so Geschäftsführer Micheal Kreitl.