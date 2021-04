Jesper Olofsson zu den SCL Tigers

Langnau. (PM SCL) Mit dem Schweden Jespser Olofsson (180 cm, 85 kg) verpflichten die SCL Tigers einen zweiten ausländischen Stürmer. Der 29-jährige Flügel unterschreibt...

Langnau. (PM SCL) Mit dem Schweden Jespser Olofsson (180 cm, 85 kg) verpflichten die SCL Tigers einen zweiten ausländischen Stürmer.

Der 29-jährige Flügel unterschreibt bei den Emmentalern einen Einjahresvertrag.

Jesper Olofsson wurde vergangenen Dezember vom SC Bern verpflichtet, wo er in 32 Qualifikationsspielen 23 Punkte (10 Tore / 13 Assists) erzielte. In den anschliessenden Playoffs erreichte er in sechs Spielen insgesamt fünf Punkte. Zuvor hat der 29-jährige Flügelstürmer während sieben Jahren, die letzten zwei Jahre bei Färjestad BK, in der höchsten schwedischen Liga gespielt.

«Jesper Olofsson ist ein technisch versierter Spieler mit guten läuferischen Fähigkeiten. Er hat beim SCB, insbesondere in den Playoffs, starke Leistungen gezeigt. Ihm und seiner Familie gefällt es in der Schweiz zudem sehr gut», sagt Sportchef Marc Eichmann.

Olofsson erhält bei den SCL Tigers einen Vertrag für die Saison 2021/22.