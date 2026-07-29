Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home Deutschland Oberligen Oberliga Nord IceFighters Leipzig Jesper Alasaari vor drittem IceFighters-Jahr
IceFighters LeipzigTransfer-News

Jesper Alasaari vor drittem IceFighters-Jahr

29. Juli 20261 Mins read30
Share
IceFighters - © Sportfoto-Sale (DR)
Share

Leipzig. (PM IceFighters) Die KSW IceFighters Leipzig und Verteidiger Jesper Alasaari haben sich auf eine weitere Zusammenarbeit verständigt.

Damit nimmt der Schwede sein drittes Jahr im Trikot des Leipziger Oberligisten in Angriff und besetzt zugleich die dritte Importstelle im Kader der KSW IceFighters.

Der 30-jährige Verteidiger schloss sich im Sommer 2024 den Leipzigern an, nachdem er vorher beim österreichischen Team EHC Lustenau unter Vertrag stand. Bis 2021 war der 1,91m große Linksschütze in seiner schwedischen Heimat aktiv, es schlossen sich Stationen in Großbritannien (Guildford Flames) und Dänemark (Herlev Eagles) an.

In den beiden bisherigen Spielzeiten bei den KSW IceFighters Leipzig war der Offensivverteidiger punktbester Defender seines Teams – mit 41 (2024/2025) bzw. 36 (2025/2026) Scorerpunkten.

„Jesper ist ein zentraler Baustein in unseren Planungen für die neue Saison. In unseren gemeinsamen Gesprächen haben wir die letzte Saison intensiv und offen ausgewertet. Für einen Leistungsträger wie ihn ist es entscheidend, dass er konstante Leistungen auf dem Eis zeigt und auch in der Kabine eine Führungsrolle einnimmt. Diese Herausforderung nimmt Jesper an und seine Erfahrung und seine Fähigkeiten werden ein wesentlicher Schlüssel für den Erfolg in dieser neuen Saison sein – auch angesichts unseres recht jungen Teams“, sagt IceFighters-Geschäftsführer André Schilbach.

Auch interessant:

Kader & Gerüchte DEL 2026/2027

Kader & Gerüchte DEL2 2026/2027

Kader & Gerüchte Oberliga Nord 2026/2027

Kader & Gerüchte Oberliga Süd 2026/2027

Folgt uns

189
Deutschland eröffnet die Eishockey WM 2027 wie 2010 in der Schalker Veltins Arena. Wie wirst Du das Spiel verfolgen?


Share
Previous post Selber Wölfe verpflichten Torhütertalent Alexander Rose

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank für Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

GHZD

! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Related Articles
Blue Devils WeidenTransfer-News

Blue Devils Weiden verabschieden Neal Samanski

Weiden. (PM Blue Devils) Nach fünf Jahren im Trikot der Blue Devils...

By29. Juli 2026
EHC FreiburgTransfer-News

EHC Freiburg vermeldet zwei weitere Vertragsverlängerungen für die DEL2-Saison 2026/27

Freiburg. (PM EHC) Der EHC Freiburg stellt weiter die Weichen für die...

By29. Juli 2026
EC Bregenzerwald Hockey TigersTransfer-News

Der Kapitän geht nicht mit in die Oberliga: „Urgestalt“ Julian Zwerger beendet seine Karriere

Dornbirn. (PM Hockey Tigers) Manche Spieler hinterlassen Spuren in einer Statistik. Andere...

By29. Juli 2026
Selber WölfeTransfer-News

Selber Wölfe verpflichten Torhütertalent Alexander Rose

Selb. (PM Wölfe) Die Selber Wölfe treiben ihre Kaderplanungen weiter voran und...

By29. Juli 2026
Copyright 2026 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten