Jesper Alasaari vor drittem IceFighters-Jahr

Leipzig. (PM IceFighters) Die KSW IceFighters Leipzig und Verteidiger Jesper Alasaari haben sich auf eine weitere Zusammenarbeit verständigt.

Damit nimmt der Schwede sein drittes Jahr im Trikot des Leipziger Oberligisten in Angriff und besetzt zugleich die dritte Importstelle im Kader der KSW IceFighters.

Der 30-jährige Verteidiger schloss sich im Sommer 2024 den Leipzigern an, nachdem er vorher beim österreichischen Team EHC Lustenau unter Vertrag stand. Bis 2021 war der 1,91m große Linksschütze in seiner schwedischen Heimat aktiv, es schlossen sich Stationen in Großbritannien (Guildford Flames) und Dänemark (Herlev Eagles) an.

In den beiden bisherigen Spielzeiten bei den KSW IceFighters Leipzig war der Offensivverteidiger punktbester Defender seines Teams – mit 41 (2024/2025) bzw. 36 (2025/2026) Scorerpunkten.

„Jesper ist ein zentraler Baustein in unseren Planungen für die neue Saison. In unseren gemeinsamen Gesprächen haben wir die letzte Saison intensiv und offen ausgewertet. Für einen Leistungsträger wie ihn ist es entscheidend, dass er konstante Leistungen auf dem Eis zeigt und auch in der Kabine eine Führungsrolle einnimmt. Diese Herausforderung nimmt Jesper an und seine Erfahrung und seine Fähigkeiten werden ein wesentlicher Schlüssel für den Erfolg in dieser neuen Saison sein – auch angesichts unseres recht jungen Teams“, sagt IceFighters-Geschäftsführer André Schilbach.

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