Jesenice baut in der Ritten Arena die SerienfÃ¼hrung aus

Klobenstein. (PM Buam) Die Rittner Buam SkyAlps sind am Samstagabend im zweiten Spiel der Halbfinalserie gegen den HDD SIJ Acroni Jesenice mit 0:2 in Rückstand geraten.

Den Blau-Roten wurde dabei trotz einer ansprechenden Leistung die slowenische Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor zum Verhängnis, sodass am Ende ein 0:3 zu Buche stand.

In einer sehr gut besuchten Ritten Arena pochten die Rittner Buam SkyAlps von Anfang an auf den Ausgleich der Serie. Mit hohem und vor allem aggressiven Forechecking brachten sie Jesenice ab der ersten Minute unter Zugzwang und erarbeiteten sich auch einige gute Chancen. Zuerst flog ein Rückhand-Schuss von Tavi knapp über den Kasten der Slowenen (7.), dann fälschte der Finne einen schönen Steilpass von Simon Kostner ab, dieses Mal war aber der Schoner von Karjalainen im Weg (17.). In den letzten Minuten hatte dann auch Jesenice die Möglichkeit auf die Führung, doch Ritten-Goalie Hawkey entschärfte einen Rebound-Schuss von Pance sehenswert und hielt den 0:0-Drittelstand fest.

Das Mitteldrittel begann mit Chancenwucher auf beiden Seiten, denn die Versuche von Svetina (21.), Hofer (23.), Pance (25.) und Julian Kostner (25.) fanden nie den Weg an den Torhütern vorbei. Dann hatte Kevin Fink die Rittner Führung auf dem Schläger, schob den Rebound nach Spinell-Schuss aber um Haaresbreite am rechten Pfosten vorbei (26.). Nach der furiosen Anfangsphase wurde in der Folge die Schlagzahl etwas heruntergefahren, ehe Jesenice gegen Ende des zweiten Spielabschnitts gleich doppelt zuschlug. Beim 1:0 düpierte Larinmaa die gesamte Rittner Abwehr inklusive Hawkey zur Führung (36.02), beim 2:0 hatten die Hausherren auf dem Hochplateau aber Riesenpech. Denn ein Befreiungsschlag von Hofer misslang aufgrund des Schlittschuhs eines Unparteiischen, dann beförderte Jezovsek den Puck an den Pfosten und Pance sorgte mit dem Abpraller im Slot genau beim Ertönen der Drittelsirene für das 2:0 (40.00).

Statt der Rittner Aufholjagd gab es nach Wiederbeginn aber eine kalte Dusche. Nach wenigen Sekunden verloren die Buam im eigenen Drittel den Puck, Jesenice spielte blitzschnell vor das Tor und Pance schob zum 3:0 ein (40.15). Nach einer Boxkampf-Einlage zwischen Mäkelä und Jenko gewann die Partie dann etwas an Härte dazu, die Rittner Buam SkyAlps zeigten aber trotz des Rückstandes, dass sie noch lebten. So schrammten sie in der 47. Minute am Anschlusstreffer vorbei, als ein schön zu Ende geführter Spielzug nach Simon-Kostner-Schuss nur am Glanzreflex von Karjalainen scheiterte. In einer von zahlreichen Strafminuten geprägten Schlussphase fiel dann kein Treffer mehr und die zweite Niederlage gegen Jesenice war besiegelt.

Am kommenden Dienstag müssen die Rittner Buam SkyAlps dann wieder nach Slowenien, wenn um 19 Uhr das dritte Spiel der Serie gegen den HDD SIJ Acroni Jesenice ansteht.

Rittner Buam SkyAlps – HDD SIJ Acroni Jesenice 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)

Tore: 0:1 Larinmaa (36.02), 0:2 Pance (40.00), 0:3 Pance (40.15)

