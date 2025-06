JÃ©rÃ´me Bachofner stÃ¶sst zu den SCL Tigers

Langnau. (PM SCL Tigers) Stürmer Jérôme Bachofner wechselt auf die kommende Saison hin zu den SCL Tigers.

Der 28-Jährige unterschreibt einen Einjahresvertrag im Emmental.

Zuletzt stand Bachofner beim EHC Biel unter Vertrag, wo er seit Mitte der Saison 2023/24 im Einsatz war. Er absolvierte für die Seeländer in eineinhalb Saisons insgesamt 94 Spiele und sammelte dabei 14 Skorerpunkte (sechs Tore, acht Assists).

Der gebürtige Zürcher stammt aus dem Nachwuchs der ZSC Lions Organisation und verfügt über die Erfahrung aus mehr als 400 Spielen in der National League. Vor seinem Engagement in Biel lief er bereits für die ZSC Lions und den EV Zug auf. In dieser Zeit gewann er drei Schweizer Meistertitel – zwei mit dem EV Zug und einen mit den ZSC Lions.

Mit den SCL Tigers tritt Bachofner nun seine vierte Station in der National League an und bringt wertvolle Erfahrung für die Saison 2025/26 mit.

