Jeremy McKenna: â€žIch freue mich wirklich unheimlich darauf, wieder fÃ¼r die Red Bulls spielen zu dÃ¼rfen“ – Red Bull MÃ¼nchen holt NÃ¼rnbergs Top-TorjÃ¤ger

München. (PM Red Bulls) Der EHC Red Bull München hat sich in der Offensive verstärkt und Stürmer Jeremy McKenna verpflichtet.

Der 25-jährige Kanadier wechselt vom Ligakonkurrenten Nürnberg Ice Tigers in die bayerische Landeshauptstadt.

Bei den Franken war der Top-Torjäger gleich in seiner DEL-Premierensaison mit 28 Treffern Nürnbergs bester Torschütze. Zudem war er mit zwölf Punkten in neun Spielen der Playoff-Topscorer der Ice Tigers. Vor seinem Engagement in Nürnberg sammelte der Stürmer bereits Erfahrungen in der zweithöchsten Spielklasse Nordamerikas. In der American Hockey League (AHL) absolvierte der Kanadier 100 Partien für die Toronto Marlies und die Coachella Valley Firebirds.

Die Organisation der Red Bulls kennt McKenna bereits. In der Saison 2015/16 war der damals 16-Jährige Teil der Red Bull Eishockey Akademie. Dort lief er sowohl für die U18-Mannschaft als auch für die Red Bull Hockey Juniors auf.

Jeremy McKenna: „Ich freue mich wirklich unheimlich darauf, wieder für die Red Bulls spielen zu dürfen. Nach meiner Saison in der Red Bull Eishockey Akademie war es mein fester Wunsch, eines Tages wieder das Trikot der Red Bulls zu tragen. Denn ich weiß, dass das eine erstklassige Organisation ist. Nach meiner tollen Zeit bei den Ice Tigers kann ich es jetzt kaum erwarten, die Münchner Fans in der nächsten Saison im SAP Garden von mir zu überzeugen.“

Christian Winkler, Managing Director Sports Red Bull Eishockey: „Jeremy hat in der vergangenen Saison gezeigt, was in ihm steckt. Seine vielen Tore kommen nicht von ungefähr und sind kein Zufall. Wir sind überzeugt, dass er bei uns den nächsten Schritt macht und unser Scoring verstärken wird. Mit seiner frischen und freien Art, Eishockey zu spielen, wird er unser Spiel bereichern.“

McKenna läuft bei den Red Bulls künftig mit der Rückennummer 91 auf. Derzeit bereitet sich der Rechtsschütze in der Red Bull Eishockey Akademie an der bayerisch-österreichischen Grenze in Liefering auf die kommende Saison vor.

Seine Karriere in Zahlen

Aktueller Kader des EHC Red Bull München für die Saison 2025/26

Torhüter (2): Mathias Niederberger und Simon Wolf.

Verteidiger (3): Konrad Abeltshauser, Maximilian Daubner und Les Lancaster.

Stürmer (13): Adam Brooks, Chris DeSousa, Yasin Ehliz, Markus Eisenschmid, Brady Ferguson, Patrick Hager, Nikolaus Heigl, Taro Hirose, Maximilian Kastner, Veit Oswald, Jeremy McKenna, Tobias Rieder und Luis Schinko.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV