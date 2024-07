JÃ©rÃ©my Boulanger besetzt die erste Kontingentstelle

Bayreuth. (PM EHC) Der kanadische Angreifer Jérémy Boulanger verstärkt den EHC in der kommenden Saison in der Landesliga. Der 21jährige wechselt von den Grand...

Bayreuth. (PM EHC) Der kanadische Angreifer Jérémy Boulanger verstärkt den EHC in der kommenden Saison in der Landesliga.

Der 21jährige wechselt von den Grand Falls Rapids nach Bayreuth. Nachdem er seine Nachwuchslaufbahn beendet hatte, spielte er für eine Saison für die Carolina Junior Hurricanes, ehe er im vergangenen Jahr zurück nach Kanada ging. Nun wagt er den Schritt über den großen Teich.

Da er noch in Kanada weilt, haben wir ihn aus der Ferne um ein kurzes Statement zu sich als Person und seinen Zielen gebeten.

„Ich bin wirklich glücklich, in der kommenden Saison in Bayreuth zu spielen. Letzte Saison habe ich für die Grand Falls Rapids in der Maritime Junior League gespielt und hart gearbeitet, um das nächste Level zu erreichen. Diese Bemühungen haben sich ausgezahlt. Natürlich möchte ich mich auch in der kommenden Saison als Spieler weiter verbessern, mich aber auch fernab der Heimat in einem anderen Land menschlich weiterentwickeln.

Spielerisch sehe ich mich vor allem als Teamplayer. Es wäre wirklich fantastisch, wenn wir einen guten PlayOff-Lauf hinlegen und weit kommen würden.

Bis bald in Bayreuth!“

Jérémy wird beim EHC mit der Rückennummer 9 auflaufen.

-sr-

Kader 2024/25

Trainer: Steffens;

Tor: Arendas, Dünkel, Rogowski;

Verteidigung: Mattwich, Pleger, Schwarz, Troglauer;

Angriff: Boulanger, Geigenmüller, Hegenbarth, Klughardt, Kübler, Trolda, Wendl, Zdziarstek;