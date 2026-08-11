Jere-Matias Alanen vollendet den Kader der Rittner Buam SkyAlps

Klobenstein. (PM Buam) Der Kader der Rittner Buam SkyAlps für die Saison 2026/27 steht.

Mit dem finnischen Angreifer Jere-Matias Alanen haben die Blau-Roten ihre Transferaktivität für diesen Sommer beendet. Der wuchtige Center kommt mit jeder Menge Erfahrung auf den Ritten.

Jere-Matias Alanen wurde am 27. April 1996 in Tampere (Finnland) geboren. Mit seiner Körpergröße von 1,98 Metern und seinem Gewicht von 91 Kilogramm bringt er jede Menge Wucht in den Angriff der Rittner Buam SkyAlps. Der 30-Jährige verfügt aber auch über ein sehenswertes Curriculum. Zunächst durchlief er die Jugendabteilungen von Tappara in Finnland. Bei diesem Verein machte er in der Saison 2016/17 auch sein Profidebüt in der ersten finnischen Spielklasse Liiga. In der darauffolgenden Saison wurde Alanen zu LeKi in die zweite finnische Liga Mestis ausgeliehen, wo er gleich sein Talent zeigte und in 40 Spielen 32 Scorerpunkte (16 Tore) sammelte.

Nach zwei Mestis-Jahren bei IPK wechselte der Center in der Saison 2020/21 zum Ligakonkurrent Ketterä, wo ihm der Durchbruch gelang. Mit 46 Scorerpunkten (27 Tore) in 37 Spielen führte er Ketterä nicht nur zum Titel, sondern wurde auch mit dem Mestis Golden Puck, dem Preis für den besten Spieler der Saison, ausgezeichnet. Es folgte eine Saison in der Liiga bei JYP und daraufhin drei überaus erfolgreiche Jahre bei RoKi in der Mestis. Im Jänner der Saison 2024/25 zog es Alanen dann nach Polen zu GKS Tychy, wo er für das Saisonfinale hingeholt und prompt polnischer Meister wurde. Für die vergangene Saison blieb der Finne in Polen und sammelte bei Zaglebie Sosonowiec 34 Scorer (13 Tore) in 44 Spielen. Nun folgt der Schritt zu den Rittner Buam SkyAlps in die Alps Hockey League, wo Alanen jede Menge Durchschlagskraft in den Sturm bringt.

„Mit Jere-Matias Alanen haben wir einen großen Center mit einem wuchtigen Schuss und Scorerqualitäten zu uns geholt. Außerdem ist er ein Zwei-Wege-Center, der sich auch ins Defensivspiel fleißig einbringt. Er ist unser letzter Einkauf für die bevorstehende Saison und verstärkt uns insbesondere auf der Center-Position“, freuen sich die beiden Sportdirektoren Dan Tudin und Alexander Eisath über den Abschluss der Transferaktivität.

Seine Karriere in Zahlen

Source: Jere-Matias Alanen @ Elite Prospects

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