Jere Laaksonen bleibt ein Joker

Kaufbeuren. (PM ESVK) Nach vielen Abgängen gibt es beim ESV Kaufbeuren nun auch eine Vertragsverlängerung zu vermelden.

Jere Laaksonen bleibt eine weitere Saison in der Wertachstadt und geht somit in seine bereits achte Spielzeit im Trikot des ESVK. Insgesamt kommt der kampfstarke Stürmer bislang schon auf stolze 377 Pflichtspieleinsätze für die Joker in der DEL2.

Der 34 Jahre alte Mittelstürmer ist nicht nur ein absoluter Publikumsliebling, sondern auch ein Spieler der sich komplett mit dem Verein und der Region identifiziert. Dazu ist er in den vergangenen Jahren auch immer mehr zu einem absoluten Führungsspieler geworden.

Patrick Reimer, sportlicher Leiter des ESVK, zur Personalie Jere Laaksonen: „Wir sind sehr glücklich darüber, dass Jere Laaksonen ein weiteres Jahr für den ESVK spielt. Er ist ein Spieler der immer vorangeht und mit ganzem Herzen dabei ist, was vor allem auch in den Playdowns klar zu sehen war. Das sind Qualitäten auf die wir nicht verzichten wollen und auf die wir auch in Zukunft setzen.“

