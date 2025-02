Jensen, Rask, Fritz und Zangger verlÃ¤ngern in Rapperswil!

Rapperswil. (PM SC RJL) Die Mannschaft der Lakers für die Saison 2025/26 nimmt immer konkretere Formen an.

Mit Nicklas Jensen, Victor Rask und Tanner Fritz haben gleich drei ausländische Stürmer ihre Verträge verlängert. Und auch das SCRJ-Eigengewächs Sandro Zangger bleibt bei den Lakers.

Nicklas Jensen steht in seiner dritten Saison bei den SCRJ Lakers. In seinen ersten beiden Jahren hatte der Däne immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen. In der aktuellen Saison ist der Powerstürmer endlich verletzungsfrei und beweist seinen grossen Wert für das Team. «Nick ist ein Kämpfer mit ausgeprägten technischen Fähigkeiten und Skorerqualitäten. Ausserdem ist er ein wichtiger Teamplayer und hat in der Garderobe einen hohen Stellenwert», beschreibt Sportchef Janick Steinmann den 31-jährigen. Nicklas Jensen unterschrieb einen neuen Zweijahresvertrag bis 2026/27.

Auch Victor Rask hat seinen Vertrag bei den Lakers um zwei Jahre bis 2026/27 verlängert. Der Schwede stiess im Sommer 2023 zum SCRJ, musste aber die Saison kurz vor Weihnachten 2023 wegen einer Schulterverletzung frühzeitig beenden. Der 31-jährige Stürmer mit der Erfahrung von über 500 NHL-Spielen ist – nun ebenfalls verletzungsfrei – in der aktuellen Saison zu einem wichtigen Leistungsträger und Pfeiler des Teams geworden. «Victor kommt immer besser in Fahrt», sagt Steinmann und ergänzt: «Er ist ein Top Zweiweg-Center, ist in jeglichen Situationen einsetzbar und sehr konstant in seinen Leistungen.» Wie Nicklas Jensen fühlt sich auch Victor Rask äusserst wohl in Rapperswil-Jona.

Tanner Fritz wurde kurz vor Weihnachten 2024 als zusätzlicher Import verpflichtet und debütierte am 2. Januar bei den Lakers. Trotz fehlender Spielpraxis aufgrund einer Hüftoperation im letzten Sommer überzeugte der Kanadier von Beginn weg. In seinen bisher 13 Spielen für den SCRJ hat er bereits 12 Punkte gesammelt (5 Tore, 7 Assists). «Tanner ist ein guter Allround-Center mit guten Skills und schnellen Beinen. Ausserdem hat er sich innert kürzester Zeit hervorragend in die Mannschaft integriert», sagt Janick Steinmann über den 33-jährigen Kanadier. Tanner Fritz hat einen Vertrag für ein Jahr bis 2025/26 unterschrieben.

Mit Sandro Zangger bleibt den Lakers ausserdem ein Einheimischer erhalten. Der 30-jährige Stürmer hat seinen Vertrag um zwei Jahre bis 2026/27 verlängert. Zangger begann seine Junioren-Laufbahn in Rapperswil-Jona, spielte in der NL für die ZSC Lions, Zug, Lausanne und Lugano, bevor er 2021 zum SCRJ zurückkehrte. «Sandro ist ein echtes Eigengewächs. Er hat sich in den letzten Jahren zum Allrounder entwickelt. Zangger funktioniert in jeder Linie und kann in allen Situationen eingesetzt werden», beschreibt Sportchef Janick Steinmann den Wert von Sandro Zangger.

Mit diesen Vertragsverlängerungen nimmt das Team für die kommende Saison konkrete Formen an. Aktuell stehen 2 Goalies, 8 Verteidiger und 15 Stürmer im Kader für 2025/26.

