Jens Baxmann wird Sportlicher Leiter der Lausitzer FÃ¼chse

Weißwasser/O.L. (PM Lausitzer Füchse) Der bisherige sportliche Berater der Lausitzer Füchse, Jens Baxmann, hat nach 2 Jahren Studienzeit seinen Abschluss im Studiengang Sportmanagement erreicht und trägt nun die Berufsbezeichnung „geprüfter Sportfachwirt“.

Vergangene Woche absolvierte er seine Abschlussprüfung mit Erfolg und wird somit zum „Sportlichen Leiter“ bei den Füchsen. Der 1985 in Wernigerode geborene „Baxi“ wechselte als Spieler im Jahr 2021 aus der DEL zu den Lausitzer Füchsen in die DEL2 und musste nach einer Verletzung im Januar 2022 seine aktive sportliche Karriere beenden. Er blieb dem Eissport und den Lausitzer Füchsen treu und begann im Herbst 2022 ein Fernstudium mit der Fachrichtung Sportmanagement.

Dirk Rohrbach(Geschäftsführer): “Ich freue mich, dass Baxi fester Bestandteil unserer Füchsefamilie wird und sein Studium zum geprüften Sportfachwirt erfolgreich abgeschlossen hat. In dieser Zeit war er bereits in beratender Funktion im sportlichen organisatorischen Bereich bei den Füchsen tätig und wird nun das Amt als Sportlichen Leiter bei den Blau-Gelben einnehmen. Zusätzlich wird er auch die Abteilung der Sponsoren-Betreuung unterstützen. Er hat in den letzten Jahren gezeigt, dass er Führungsqualitäten besitzt und seine ganze Erfahrung mit Herzblut für unsere Füchse mit einbringt.“

Jens Baxmann: „Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit mit unseren Mitarbeitern, Partnern, Sponsoren und Unterstützern. Es ist ein außergewöhliches Privileg und ich bin stolz, Teil der spannenden Reise des Klubs zu sein. Wir werden die bevorstehenden Herausforderungen angehen und gemeinsam daran arbeiten, unsere Ziele zu erreichen.“