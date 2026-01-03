Abschied aus Weißwasser: Jens „Baxi“ Baxmann wird neuer Sportdirektor der Dresdner Eislöwen – Das sind die Gründe

Dresden / Weißwasser. (PM Eislöwen / PM Füchse) Die Dresdner Eislöwen haben ihre sportliche Führung neu aufgestellt: Jens Baxmann übernimmt ab sofort das Amt des Sportdirektors.

Der 1985 in Wernigerode geborene ehemalige Eishockey-Profi erhält bei den Eislöwen einen Vertrag über drei Jahre. Sein bestehendes Arbeitsverhältnis bei den Lausitzer Füchsen wurde im gegenseitigen Einvernehmen aufgelöst.

Baxmann, vielen Fans unter seinem Spitznamen „Baxi“ bekannt, blickt auf eine herausragende Spielerkarriere zurück. Den Großteil seiner Laufbahn verbrachte der Verteidiger bei den Eisbären Berlin, mit denen er sieben Mal Deutscher Eishockey-Meister wurde. Bis einschließlich der Saison 2018/19 stand er für die Hauptstädter auf dem Eis, ehe zwei Spielzeiten bei den Iserlohn Roosters folgten.

Im Sommer 2021 schloss sich der siebenmalige deutsche Meister als aktiver Profi dem Füchse-Team an. Aufgrund eines Trainingsunfalls mit den Folgen einer schweren Augenverletzung musste Jens Baxmann ein Jahr später seine aktive Eishockeykarriere beenden. Daraufhin übernahm er in Weißwasser die Rolle des sportlichen Beraters und absolvierte mit Unterstützung der EHC „Lausitzer Füchse“ Spielbetriebs GmbH ein Sportmanagement-Studium, das er im September 2024 erfolgreich abschloss.

Seit der Saison 2024/2025 war Jens Baxmann als verantwortlicher sportlicher Leiter tätig und fungierte ebenfalls als Ansprechpartner im Bereich des Sponsorings. Nach über vier Jahren erfolgreicher Zusammenarbeit mit den Weißwasseranern entschied sich der ehemalige Profi für den nächsten Karriereschritt.

Insgesamt absolvierte Baxmann 939 Spiele in der DEL und kam 39 Mal für die deutsche Nationalmannschaft zum Einsatz. Nach dem Karriereende blieb er dem Eishockey und den Lausitzer Füchsen erhalten, übernahm dort zunächst die Position des Sportlichen Beraters. Im Herbst 2022 startete er ein berufsbegleitendes Fernstudium im Bereich Sportmanagement und wurde nach Abschluss Sportlicher Leiter in Weißwasser.

Dirk Rohrbach, Geschäftsführer Lausitzer Füchse: „Wir haben Jens Baxmann in Weißwasser nach seiner Verletzung den Übergang von der Spielerkarriere in eine verantwortungsvolle Rolle ermöglicht. Seine Handschrift war dabei zuletzt immer deutlicher erkennbar. Sein Abschied hinterlässt ohne Frage eine Lücke. Dennoch respektieren wir seine Entscheidung, einen neuen Weg einschlagen zu wollen und dem sächsischen Eishockeysport treu zu bleiben. Wir bedanken uns für seinen Einsatz und wünschen ihm persönlich alles Gute.“

Maik Walsdorf, Geschäftsführer Dresdner Eislöwen: „Mit Jens Baxmann übernimmt eine Persönlichkeit den Aufgabenbereich des Sportdirektors, die nicht nur jede Menge DEL-Erfahrung aus seiner aktiven Zeit mitbringt, sondern auch mit der DEL2 und der aktuellen Situation vertraut ist. Jens bringt als ehemaliger Führungsspieler die Erfahrung mit, sportliche Situationen realistisch einzuordnen und konsequent anzugehen. Zudem besitzt er neben einem starken Netzwerk auch ein sehr gutes Auge für Spieler sowie die notwendigen Strukturen. Fakt ist aber auch: Wechsel aus Weißwasser nach Dresden oder andersherum stehen – egal unter welchen Vorzeichen – immer in einem besonderen Fokus. Umso wichtiger war es für uns, diese Option offen anzusprechen und zu bewerten. Dass dies möglich war und ist, dafür gilt unser Dank Füchse-Geschäftsführer Dirk Rohrbach. Es ist nicht selbstredend, dass ein solcher Wechsel vollzogen werden kann. In einem transparenten und fairen Austausch konnten wir gemeinsam eine Lösung finden, die zeigt, wie Clubs im sächsischen Sport trotz historischer Rivalität im Sinne der Sache agieren können.“

Jens Baxmann, Sportdirektor Dresdner Eislöwen: „„Es war eine aufregende und spannende Reise in den letzten Jahren bei den Lausitzer Füchsen. Wir haben es zusammen geschafft, die Professionalisierung des Standortes weiter voranzutreiben und auf sportlicher Ebene trotz überschaubarem Budgets Erfolge zu feiern und nichts mit dem Abstieg zu tun zu haben. Ich durfte wunderbare Menschen kennen- und schätzen lernen. Der Zusammenhalt und die grandiose Unterstützung ist die Basis für die Weiterentwicklung des Clubs. Ich möchte mich ganz herzlich bei allen Mitarbeitern, Partnern, Sponsoren und Fans für die gemeinsame Zeit bedanken und wünsche den Lausitzer Füchsen für die Zukunft nur das Beste.

In Dresden stehen wir vor einer herausfordernden Aufgabe, bei der wir in den kommenden Wochen klar zwei sportliche Planungsszenarien abbilden müssen. Was es bedeutet, alles für den Ligaverbleib in die Waagschale zu werfen, habe ich als Spieler selbst in Iserlohn erlebt – mit all dem Druck, den Zweifeln, aber auch mit dem besonderen Zusammenhalt, der in solchen Momenten entsteht. Diese Phasen prägen, sie schärfen den Blick, verlangen aber auch Klarheit in den Entscheidungen. Auf den Erfahrungen als Spieler, aber nicht zuletzt auch aus meiner Zeit in Weißwasser, werde ich bei den Dresdner Eislöwen aufbauen. Ich will diese Herausforderung als nächsten Schritt in meiner Entwicklung als Verantwortlicher annehmen.

Bei dem gesamten Team der Lausitzer Füchse möchte ich mich für die vertrauensvolle und erfolgreiche Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren bedanken. Mein besonderer Dank gilt Füchse-Geschäftsführer Dirk Rohrbach, der mir bei dieser Entscheidung mit Offenheit, Verständnis und Professionalität begegnet ist.“

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!