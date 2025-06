Jegors Kalnins verlÃ¤ngert in Herford

Herford. (PM HEV) Mit Jegors Kalnins bleibt der nächste junge Akteur auch in der kommenden Spielzeit beim Herforder Eishockey Verein und wird weiterhin das Trikot der Ice Dragons tragen.

Allerdings müssen sich die ostwestfälischen Eishockeyfans mit der Nummer 26 an eine neue Rückennummer beim 21jährigen gewöhnen.

Gerade die jungen Stürmer des HEV sorgten in der vergangenen Saison ständig für Unruhe beim Gegner und gaben der Defensive immer wieder neue Aufgaben und nur selten das Gefühl, das Spiel für einige Augenblicke zu beruhigen. Jegors Kalnins war einer dieser sehr aktiven Stürmer im Dress der Herforder und erzielte beim 5:4-Auswärtserfolg in Duisburg das wohl spektakulärste Tor der Ice Dragons im letzten Winter. Doch Jegors Kalnins, der in insgesamt 44 Spielen auf 8 Scorerpunkte bei 2 eigenen Treffern kam, ist ein ganz anderes Spiel in bester Erinnerung geblieben: „Das Spiel kurz vor Weihnachten in Tilburg, als wir einen knappen Comeback-Sieg einfuhren, habe ich noch sehr gut im Gedächtnis. Wir haben damals dort für eine echte Überraschung gesorgt und die Stimmung unserer Fans bei diesem Auswärtsspiel war gigantisch“. „Ich habe mich zu Beginn der Saison taktisch recht schwergetan, doch je länger wir spielten, habe ich mich an die taktischen Vorgaben gewöhnt und bin auch dann zufrieden gewesen, wie ich später alles umgesetzt habe. All das, was ich zuletzt gelernt habe, möchte ich nun in die kommende Saison mitnehmen, mit mehr Selbstbewusstsein umsetzen und meinen Teil für eine erfolgreiche Spielzeit unseres Teams beisteuern“, so Jegors Kalnins weiter.

Auch Chefcoach Henry Thom ist die Entwicklung des Herforder Stürmers natürlich nicht entgangen: „Jegors hat nach anfänglichen Schwierigkeiten in der zweiten Saisonhälfte einen großen Schritt nach vorne gemacht. Läuferisch war er schon zu Beginn ein auffälliger Spieler, taktisch hat er viel hinzugelernt und auch in den Zweikämpfen immer mehr Präsenz gezeigt. Er musste sich zunächst ein wenig in die Mannschaft spielen und das ist ihm auch gut gelungen. Jegors hat viel Talent, das er nun im nächsten Schritt immer mehr abrufen soll, um den nächsten Step bei den Ice Dragons zu gehen“.

Der Herforder Eishockey Verein und die ostwestfälischen Eishockeyfans wünschen Jegors Kalnins eine erfolgreiche und verletzungsfreie Saison 2025/26.

