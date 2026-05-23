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Jegors Kalnins bleibt bei den Ice Dragons

23. Mai 20261 Mins read15
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Jegors Kalnins - © Jana Hemmelmann
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Herford. (PM HEV) Der Herforder Eishockey Verein gibt für die Saison 2026/27 die nächste Vertragsverlängerung bekannt.

Jegors Kalnins trägt auch in der kommenden Spielzeit das Trikot der Ice Dragons und geht somit in sein drittes Jahr bei den Ostwestfalen.

Der 22jährige Stürmer zeigte in der letzten Eiszeit eine gute Entwicklung und kam auf sechs Tore und sieben weitere Vorlagen. Ausgerechnet zum Saisonhöhepunkt fiel Jegors Kalnins mit einer Erkrankung aus und verpasste das Ende der Zwischenrunde sowie die komplette PlayOff-Phase. Nun möchte er mit den Ice Dragons gerne erneut die die Vergleiche mit den Südligisten erreichen: „Das Ziel sind ganz klar die PlayOffs für uns und natürlich wollen wir da so lange wie möglich im Rennen bleiben“. „Mit meiner Entwicklung bin ich zufrieden, auch wenn mich am Ende eine Krankheit ausgebremst hat. Ich wäre gerne bis zum Saisonende dabei gewesen. Mittlerweile geht es mir aber wieder gut und ich nehme am Sommertraining in Herford teil. In einigen Bereichen muss ich noch ein wenig nach der längeren Pause aufholen, aber ich bin optimistisch, dass mir das gelingt. In der nächsten Saison möchte ich mich weiterentwickeln und dem Team wieder bestmöglich helfen“, so Jegors Kalnins, der inzwischen auch eine berufliche Ausbildung neben dem Eishockey absolviert, weiter.

Auch Headcoach Henry Thom blickt positiv auf die Saison des jungen Stürmers: „Jegors ist einen guten Weg gegangen, hat sich auf, aber auch neben dem Eis positiv entwickelt. Seine Agilität sorgt in der gegnerischen Defensive immer wieder für Probleme. Leider fehlte er uns zum Saisonende und ich bin froh, dass Jegors uns nun erhalten bleibt. Ich hoffe, dass er über das Sommertraining schnell wieder komplett fit wird“.

Der Herforder Eishockey Verein und die ostwestfälischen Ice Dragons-Fans freuen sich auf die dritte Saison von Jegors Kalnins und wünschen ihm eine erfolgreiche und verletzungsfreie Saison 2026/27.

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