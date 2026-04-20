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Jede Menge Ice Dragons-DNA bleibt im Kader

20. April 20262 Mins read17
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Gleb Berezovskij / © Jana Hemmelmann
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Herford. (PM HEV) Traditionell beendet beim Herforder Eishockey Verein eine Feier für die vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer die Eiszeit in Ostwestfalen.

In dieser Saison gab es exklusiv für die Gäste ein „Extrabonbon“ mit einer Kadernews, die kaum besser zur Ice Dragons-DNA passen sollte. Gleb Berezovskij war nicht nur live vor Ort, sondern gab gemeinsam mit dem Sportlichen Leiter Sven Johannhardt seine Vertragsverlängerung für die Spielzeit 2026/27 bekannt. Der 29jährige Stürmer geht somit bereits in sein zehntes Jahr beim HEV und ist immer mehr zu einem wertvollen Baustein im Kader der Ostwestfalen geworden.

„Gleb ist unheimlich wichtig für die Mannschaft, weil er auf fast allen Positionen einsetzbar ist und das immer gut macht. Seine Verletzung im vergangenen Jahr hat uns sehr weh getan. Er hat uns auf dem Eis, neben dem Eis und in der Kabine gefehlt. Er ist technisch sehr versiert und ein schlauer Kopf, der uns immer weiterhilft“, ist Chefcoach Henry Thom froh, dass er nun wieder fest mit Herfords Nummer 22 planen darf.

Gleb Berezovskij nahm in der abgelaufenen Spielzeit eine durchaus besondere Rolle ein und spielte früh in der ersten Reihe neben den Kontingentstürmern Ryley Lindgren und Jackson Pierson. Eine schwere Verletzung sorgte jedoch zur Hälfte der Hauptrunde für das Saisonaus. 333 Spiele hat er mittlerweile für die Ice Dragons absolviert, in denen er 327 Scorerpunkte sammelte. Sein 2:2 im November gegen die Füchse Duisburg war das 100. Tor im Trikot des HEV und damals ahnte noch niemand, dass es der letzte Saisontreffer von ihm sein sollte. Doch nun wird Gleb Berezovskij wieder auf dem Eis angreifen und seinem Team wieder aktiv zur Verfügung stehen.

„Meine Genesung verlief sehr gut und ist inzwischen auch abgeschlossen. Es ist alles verheilt. Ich kann wieder alles machen und für die vielleicht noch fehlenden paar Prozente wird schon unsere Athletiktrainerin Ramona Rossack im Sommertraining sorgen. Wenn ich bis zur Verletzung auf die Saison zurückblicke, so war es schon ein wenig anders als sonst. Ich habe versucht in der ersten Reihe neben Ryley Lindgren und Jackson Pierson mein Bestes zu geben. Ich habe meinen Spielstil etwas angepasst, dass beide ihren Rhythmus gehen konnten. Wir haben uns super in der Reihe verstanden. Nach meiner Verletzung war ich dann froh, dass auch andere Spieler gut in dieser Reihe spielten. Ich bin schon sehr gespannt, welches meine Rolle in der neuen Saison sein wird. Ich bin mit Henry häufig im Austausch und freue mich auf meine Aufgabe und noch viel mehr auf meine zehnte Saison bei den Ice Dragons“, blickt Gleb Berezovskij schon einmal voraus.

Die Verantwortlichen des Herforder Eishockey Vereins und die Ice Dragons-Fans freuen sich, dass Gleb Berezovskij auch in der kommenden Saison das Trikot der Ostwestfalen tragen wird und wünschen ihm eine erfolgreiche und vor allem verletzungsfreie Saison.

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