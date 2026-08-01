Jean-Christophe Beaudin kehrt nach zwei Jahren zurück in die Penny DEL

Straubing. (PM Tigers) Die Straubing Tigers verstärken ihre Offensive mit Jean-Christophe „J.C.“ Beaudin.

Das gab der Klub aus der Gäubodenstadt heute bekannt. Der 29-jährige kanadische Center wechselt zur Saison 2026/27 an den Pulverturm und bringt Erfahrung aus der NHL, der AHL, der PENNY DEL, der finnischen Liiga sowie der KHL mit nach Straubing.

Beaudin wurde 2015 von der Colorado Avalanche in der dritten Runde an insgesamt 71. Position des NHL Entry Drafts ausgewählt. Im Oktober 2019 feierte der Rechtsschütze im Trikot der Ottawa Senators sein Debüt in der National Hockey League. Insgesamt absolvierte er 22 NHL-Partien. Darüber hinaus bestritt der Angreifer 184 Hauptrundenspiele in der American Hockey League. Auch die PENNY DEL kennt Beaudin bereits bestens. Von 2022 bis 2024 stand der Kanadier für die Grizzlys Wolfsburg auf dem Eis und sammelte in 90 Hauptrundenspielen 48 Scorerpunkte. In seiner ersten Spielzeit mit den Niedersachsen erreichte er das Halbfinale der Deutschen Meisterschaft. Zur Saison 2024/25 wechselte Beaudin nach Finnland zu TPS. Dort stellte der Center seine offensiven Qualitäten mit 15 Toren und 27 Vorlagen in 57 Hauptrundenspielen unter Beweis. In der vergangenen Saison lief er für den HK Sotschi in der Kontinental Hockey League auf und kam in 51 Partien auf 15 Scorerpunkte.

Bereits während seiner Juniorenzeit feierte Beaudin bedeutende Erfolge. 2016 gewann er mit den Rouyn-Noranda Huskies die Meisterschaft der Québec Major Junior Hockey League und erreichte anschließend das Finale des Memorial Cups. Zwei Jahre später holte er mit den Colorado Eagles den Kelly Cup. Zum Titelgewinn trug er in 22 Playoff-Spielen 18 Punkte bei.

Jason Dunham, Sportlicher Leiter der Straubing Tigers, erklärt: „J.C. ist ein vielseitiger und sehr intelligenter Center, der unsere Liga bereits kennt. Er kann in unterschiedlichen Situationen eingesetzt werden, arbeitet verantwortungsvoll in beide Richtungen und verfügt gleichzeitig über gute offensive Fähigkeiten. Mit seiner Erfahrung aus verschiedenen starken Ligen wird er uns zusätzliche Qualität geben.“

Jean-Christophe Beaudin sagt zu seinem Wechsel: „Ich bin sehr dankbar für die Möglichkeit, künftig für die Straubing Tigers aufzulaufen. Ich freue mich auf die neue Herausforderung und auf eine erfolgreiche Saison mit der Mannschaft.“

Jean-Christophe Beaudin wird bei den Straubing Tigers die Rückennummer 23 tragen.

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