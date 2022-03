“Je lÃ¤nger die Partie lief, desto besser wurden wir” – EisbÃ¤ren lassen sich in Bremerhaven nicht beeindrucken

Berlin. (PM Eisbären) Die Eisbären Berlin haben ihre Siegesserie ausgebaut und das fünfte Spiel am Stück gewonnen. Die Berliner setzen sich am 50. Spieltag...

Berlin. (PM Eisbären) Die Eisbären Berlin haben ihre Siegesserie ausgebaut und das fünfte Spiel am Stück gewonnen.

Die Berliner setzen sich am 50. Spieltag der PENNY DEL Saison 2021/22 auswärts bei den Fischtown Pinguins Bremerhaven mit 4:2 durch. Mit dem 16. Auswärtssieg in der laufenden Spielzeit festigen die Eisbären ihre Tabellenführung in der Deutschen Eishockey Liga. Torhüter Tobias Ancicka feierte seinen zehnten Sieg in der DEL.

Zach Boychuk (4./PP1) erzielte in Überzahl das erste Tor der Partie. Nachdem Urbas (8.) diese Berliner Führung egalisieren konnte, stellte Marcel Noebels (23.) im Mitteldrittel auf 2:1 für die Eisbären. Blaine Byron (39.) erhöhte kurz vor der zweiten Pause für den Hauptstadtclub und Kevin Clark (52.) sorgte im Schlussabschnitt für das 4:1 der Gäste. Mauermann (59.) konnte für Bremerhaven nur noch auf 2:4 verkürzen.

Die Eisbären Berlin bestreiten ihr nächstes Pflichtspiel am Freitag, den 4. März. Dann gastieren die Berliner bei den Nürnberg Ice Tigers. Spielbeginn ist um 19:30 Uhr.

Serge Aubin, Cheftrainer: „Respekt an meine Mannschaft. Es war heute ein Erfolg des gesamten Teams, den wir uns erarbeitet haben. Wir sind solide ins Spiel gestartet und konnten früh im Powerplay in Führung gehen. Danach hat sich Bremerhaven aber zurückgekämpft. Je länger die Partie lief, desto besser wurden wir jedoch. Tobias Ancicka hat sehr gut gehalten.“

Tobias Ancicka, Torhüter: „Wir haben heute verdient gewonnen. Wir waren direkt von Spielbeginn bereit und haben uns mehr Tormöglichkeiten als Bremerhaven erspielt. Unser Gegner hat oft auf Rebounds spekuliert. Aber meine Mitspieler haben mir sehr geholfen und diese immer geklärt. Wir spielen gerade sehr gutes Eishockey. In der Verteidigung lassen wir nur wenige Chancen zu und in der Offensive erspielen wir uns zurzeit sehr viele Chancen.“

Endergebnis

Fischtown Pinguins Bremerhaven – Eisbären Berlin 2:4 (1:1, 0:2, 1:1)

Aufstellungen

Fischtown Pinguins Bremerhaven: Maxwell (Franzreb) – Trska, Alber; Moore, Bruggisser; Krogsgaard – Urbas, Jeglic, Verlic; Uher, Friesen, Mauermann; Kinder, Wejse, McGinn; Lutz, Kanya – Trainer: Martin Jiranek

Eisbären Berlin: Ancicka (Niederberger) – Jensen, Mik; Müller, Ellis (A); Hördler (C), Wissmann (A) – Noebels, Byron, Wiederer; White, Nielsen, Clark; Veilleux, Boychuk, Bokk; Streu, Baßler – Trainer: Serge Aubin

Tore

0:1 – 03:21 – Boychuk (Nielsen, Bokk) – PP1

1:1 – 07:23 – Urbas (Jeglic, Bruggisser) – EQ

1:2 – 22:03 – Noebels (Wiederer) – EQ

1:3 – 38:59 – Byron (Mik, Noebels) – EQ

1:4 – 51:26 – Clark – EQ

2:4 – 58:12 – Mauermann (McGinn, Friesen) – 6-5

Strafen: Fischtown Pinguins Bremerhaven: 8 (4, 0, 4) Minuten – Eisbären Berlin: 8 (0, 6, 2) Minuten

Schiedsrichter: Rainer Köttstorfer, Stephen Reneau (Wayne Gerth, Jonas Merten)

Zuschauer: 2.244