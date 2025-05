JC: Neuzugang mit DEL, KHL und AHL-Erfahrung

Bruneck. (PM HCP) Nachdem die sportliche Leitung rund um Patrick Bona bereits die Vertragsverlängerungen mit Integrationsfiguren und Leistungsträgern wie Eddie Pasquale und Mikael Frycklund eingefädelt hat, soll nun auch dieser neue Flügelstürmer der Wölfe Führungsaufgaben übernehmen: JC Lipon wechselt von Straubing zum HC Pustertal.

Der 31-jährige aus Regina (Saskatchewan) wurde 2013 von den Winnipeg Jets gedraftet, bestritt für die Jets neun NHL-Spiele und machte sich vor allem in den Farmteams der Jets in der AHL, den St. John`s IceCaps und den Manitoba Moose (5 Jahre lang), einen Namen, ehe er 2020 erstmalig nach Europa wechselte. In der Spielzeit 2020/21 und 2021/22 lief er sowohl in der russischen KHL (Riga, Sochi, Novosibirsk) als auch der schwedischen SHL (Oskarshamn) auf.

In den letzten 3 Jahren geigte JC bei den Straubing Tigers auf, davon ein Jahr zusammen mit Jason Akeson. Als kraftvoller, dynamischer Flügelstürmer standen nach 173 Spielen immerhin 113 Skorerpunkte zu Buche, Champions Hockey League und Spengler-Teilnahmen inklusive. Nach seiner Verabschiedung in Straubing schlug der HC Pustertal sofort zu und nahm den 183 cm großen Rechtsschützen unter Vertrag.

JC Lipon wird in Bruneck auf ein ihm bekanntes Gesicht treffen: gleich mehrmals kreuzten sich die Wege als Mitspieler, Gegner (und Kumpels) in AHL und KHL mit Eddie Pasquale.

Der Kanadier erhält beim HC Pustertal einen 2-Jahres-Vertrag und das Trikot mit der Nummer 93.

Statement JC Lipon: “Ich war auf der Suche nach einem Ort, der meiner letzten Station in Straubing ähnelt. Ich wollte mit meiner Familie in eine kleinere Stadt mit einem konkurrenzfähigen Team und einer großen Fangemeinde. Das habe ich beim HC Pustertal gefunden, weshalb ich mir sehr darauf freue, vor tollen Fans und in einer wunderschönen Arena zu spielen. Ich will Eishockeyspiele gewinnen, Führungsqualitäten und harte Arbeit einbringen sowie durch Torerfolge und Forechecking meinen Beitrag leisten. An unsere Fans: Ich hoffe, ihr mögt meine Art Eishockey zu spielen. Ich werde in jedem Spiel mein Bestes geben!”

Statement Jason Jaspers: „Wir freuen uns sehr, dass sich JC für den HCP entschieden hat und Teil unseres Teams wird. Er bringt Führungsqualitäten mit nach Bruneck und wird einen sehr wichtigen Part in der Mannschaft einnehmen. Er ist nicht der größte Spieler, spielt dafür aber umso härter, fährt Checks zu Ende und hat stets Torgefahr und Skorerqualitäten bewiesen. JC bringt alles mit, was mir als Coach wichtig ist und passt perfekt zur Kultur, die wir beim HCP etablieren wollen.“

