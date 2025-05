Jayden Schubert weiter im Indians-Trikot

Memmingen. (fl/mfr) Der ECDC Memmingen hat den Vertrag mit einem weiteren Offensivspieler verlängert.

Jayden Schubert stürmt auch in der kommenden Spielzeit für die Indians, deren Angriff für die kommende Eiszeit sich nun immer weiter füllt. Es ist die zweite Saison für Schubert in der Maustadt.

Die nächste Personalie aus der letztjährigen Saison ist ebenfalls geklärt. Der Deutsch-Kanadier Jayden Schubert läuft weiterhin für die Indianer auf und soll mit seinem robusten und körperlichen Spiel weiterhin Akzente in der Indianer-Offensive setzen. Aus Bayreuth kam der 27 Jahre alte Powerforward in die Maustadt und fand sich dort immer besser zurecht. Schubert überzeugte mit seinem kompromisslosen Spiel und verlieh dem Angriff des ECDC eine körperliche Komponente und zusätzliche Durchschlagskraft. In seiner Premieren-Saison in Memmingen kam Schubert auf 31 Punkte (16 Tore, 15 Assists) im rot-weißen Trikot, 63 Strafminuten standen für ihn dabei zu Buche.

Vor allem zusammen mit Tobi Meier bildete der Deutsch-Kanadier gegen Ende der Saison ein gefährliches Duo, nun soll er auch das neue Team der Indians mit seiner Spielweise bereichern. Schubert, der die Jahre zuvor auch bereits im Norden der Republik auflief, geht ab August in sein achtes Jahr in der Oberliga. Seine Bilanz von über 500 Strafminuten in gut 320 Partien zeigt auch, dass der gebürtige Kanadier mit deutschen Wurzeln, keinem Zweikampf aus dem Weg geht und für seine Mitspieler einsteht.

Sven Müller: „Jayden hat in der letzten Saison immer besser zu seinem Spiel gefunden und uns auch körperlich weitergeholfen. Wir denken, dass er in seiner Rolle in diesem Jahr noch wichtiger für uns sein wird und freuen uns daher, dass er für eine weitere Saison am Hühnerberg bleiben wird.“

Vorbereitung 25/26: Im Vorbereitungsprogramm auf die kommende Oberliga-Saison gab es nochmals Änderungen. Der geplante Vergleich gegen das Schweizer Team aus Arosa entfällt, den Gegner für die Saisoneröffnung am 23.08. werden die Memminger in Kürze bekanntgeben. Zwei weitere Heimspiele sind hingegen fix: Am 29.08. kommt der EC Bad Nauheim (DEL2) nach Memmingen, eine Woche später folgt der Heim-Test gegen Bregenzerwald (AlpsHockeyLeague) am 05. September. Beide Partien beginnen jeweils um 20 Uhr.

