Jayden Schubert stÃ¼rmt fÃ¼r die Piranhas

Rostock. (PM Piranhas) Die Rostock Piranhas geben mit Jayden Schubert den nächsten Neuzugang bekannt.

Der 23-jährige Deutsch-Kanadier kommt aus der Oberliga Süd, wo er die vergangenen 2 Spielzeiten für den ERC Sonthofen auflief und 23 Punkte verzeichnen konnte. In Kanada spielte Jayden in der Vancouver Island Junior Hockey League und zeigte als Topscorer der Nainamo Buccaneers welches Potential in ihm steckt.

„Wir können uns in Rostock auf einen jungen ambitionierten Spieler freuen.“ so Vize-Präsident Christian Trems.