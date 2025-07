Jason Seed geht in sein zweites Jahr in Bozen

Bozen. (PM HCB) Der HCB Südtirol Alperia gibt offiziell bekannt, dass der Vertrag mit dem italienischen Nationalverteidiger Jason Seed für die Saison 2025/26 verlängert wurde.

Für den 33-Jährigen wird es die zweite Saison im weiß-roten Trikot.

Seed kam letztes Jahr nach Bozen, nachdem er zuvor zwei Jahre in Cortina gespielt hatte. In seiner ersten ICEHL-Saison zeigte er sich als solider und verlässlicher Verteidiger und sammelte 21 Punkte in 59 Spielen (4 Tore, 17 Assists). Zudem beendete er die Saison mit einem Plus/Minus-Wert von +18, dem drittbesten der Mannschaft. Vor zwei Monaten nahm er außerdem an seiner zweiten Weltmeisterschaft der Division IA mit der italienischen Nationalmannschaft teil, mit der er den Aufstieg schaffte. Dabei steuerte er zwei Assists und einen Plus/Minus-Wert von +5 bei.

„Ich freue mich, für eine weitere Saison nach Bozen zurückzukehren“, erklärt Seed. „Ich bin dankbar für die Gelegenheit und überzeugt, dass wir auf dem aufbauen können, was wir letzte Saison erreicht haben, um unserem Ziel, den Pokal zu holen, einen deutlichen Schritt näherzukommen. Ich kann den Start im August kaum erwarten. Bis bald – Go Foxes!“

Karriere

Nach seiner Zeit in den nordamerikanischen Nachwuchsligen wechselte Seed mit 25 Jahren nach Europa, genauer gesagt nach Briançon in die zweite französische Liga, wo er in zwei Saisons 41 Punkte in 59 Spielen sammelte. 2019 ging es weiter nach Polen, wo er ein Jahr für Podhale Nowy Targ und zwei Jahre für GKS Tychy spielte. Insgesamt absolvierte er 151 Spiele in der polnischen Liga und erzielte dabei 82 Punkte (8 Tore, 64 Assists). Seine Italien-Karriere begann 2022 in Cortina in der AlpsHL. In seinem ersten Jahr gewann er mit den Ampezzaner den Meistertitel (sowie den Italienischen Supercup), verlor jedoch das AlpsHL-Finale gegen Jesenice. Ein ähnliches Schicksal ereilte ihn in der darauffolgenden Saison, als er im Finale gegen die Rittner Buam unterlag – die Mannschaft, gegen die er im Januar auch den Scudetto verloren hatte. In 119 Spielen für Cortina gelangen ihm 9 Tore und 46 Assists. Im selben Zeitraum wurde Seed, nachdem er spielberechtigt war, in die italienische Nationalmannschaft berufen, mit Einsätzen bei der Heim-WM der Division I Gruppe A in Bozen und zuletzt bei der WM im rumänischen Sfântu Gheorghe.

Weitere Informationen über Jason Seed: https://www.eliteprospects.com/player/45138/jason-seed

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! – Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen – Hintergrund und wie man spenden kann









Eishockey-Magazin TV