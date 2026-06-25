Jason Morgan wird neuer Assistant Coach der Red Bulls

Salzburg. (PM Red Bulls) Der EC Red Bull Salzburg hat mit Jason Morgan einen neuen Assistant Coach bestellt.

Der 49-jährige Kanadier hat zuletzt bei UTE Budapest als Cheftrainer gearbeitet und komplettiert damit das Trainerteam um Head Coach Alan Letang.

Die Trainerlaufbahn von Jason Morgan begann vor elf Jahren im Nachwuchs des ungarischen Clubs Debrecen-Miskolce als Head Coach des U18-Teams in der Erste Bank Juniors League. Noch in derselben Saison übernahm er in der ungarischen MOL Liga seinen ersten Cheftrainerposten. Es folgten weitere Stationen als Head Coach in der MOL und Erste Liga sowie in der polnischen, rumänischen und Dänemarks Top-Liga. Ab 2021 betreute er die Heilbronner Falken in der DEL2, zwei Jahre später auch die Glasgow Clan in der EIHL. In den letzten zwei Saisonen stand Morgan beim ungarischen Erste Liga-Club UTE Budapest auf der Trainerbank. Zu seinen Erfolgen als Head Coach zählen ein Meistertitel in Ungarn sowie zwei in Rumänien.

Alan Letang, Head Coach des EC Red Bull Salzburg „Wir freuen uns sehr, Jason Morgan als Assistenztrainer in unserem Trainerstab begrüßen zu dürfen. Jason bringt eine beeindruckende Eishockey-Karriere mit: 18 Saisonen als Profispieler und 11 Jahre Erfahrung als Cheftrainer. Er ist ein leidenschaftlicher und unermüdlicher Arbeiter, der Spieler in jeder Phase ihrer Karriere hervorragend fördert. Darüber hinaus wird seine Detailstärke im Face-Off unseren Centerspielern in der Vorbereitung einen klaren Mehrwert bringen.“

In seiner aktiven Karriere hat der ehemalige Stürmer 44 Spiele bei vier verschiedenen NHL-Vereinen absolviert. Dazu kommen u.a. 614 Partien in der AHL. Auch in Europa hat sich Morgan verdient gemacht. Neben den Auftritten in Norwegen bei Stjernen Hockey (45 Spiele) und 59 Spielen mit Södertälje SK in der SHL verdingte sich der Stürmer in der Saison 2009/10 auch für 28 Spiele beim EC-KAC.

Trainerteam ist komplett

Mit Assistant Coach Jason Morgan ist das Trainerteam mit Head Coach Alan Letang, Assistant Coach Adam Maglio und Goalie Coach Markus Kerschbaumer nun komplett. Eine neue Aufgabe kommt zukünftig Daniel Petersson zu. Der 44-jährige Schwede, der zuletzt sechs Jahre im Profiteam als Assistant Coach und davor mehr als sieben Jahre in der Red Bull Eishockey Akademie gearbeitet hat, übernimmt die neu kreierte Trainerstelle des Player Development Coaches und stellt damit im Ausbildungsbereich die Verbindung zwischen den Red Bull Hockey Juniors und dem Profiteam der Red Bulls her. Je nach Anforderung wird er somit in der Eisarena Salzburg oder in der Akademie mit den Talenten arbeiten.

Helmut Schlögl, Managing Director Pro, zum Aufgabenbereich von Daniel Petersson „Daniel Petersson übernimmt eine wichtige Rolle als Player Development Coach der Red Bulls. Nachdem er 13 seiner 18 Trainerjahre bei uns verbracht hat – darunter die letzten sechs als Assistenztrainer –, verkörpert Daniel die Red Bull-Kultur in Perfektion. Die engen Beziehungen, die er zu den Spielern unserer Akademie aufgebaut hat, machen ihn zur idealen Besetzung, um unsere jungen, ehrgeizigen Talente zu fördern.“

Seine Karriere in Zahlen

Source: Jason Morgan @ Elite Prospects

322 Wieviel Geld gibst Du bei einem regulären Stadionbesuch zusätzlich zum Eintrittspreis, also für zum Beispiel Getränke, Essen, Merchandising usw. aus? maximal 10 Euro zwischen 10 und 20 Euro zwischen 20 und 50 Euro zwischen 50 und 100 Euro mehr als 100 Euro