Jason Jaspers wird Headcoach bei Esbjerg Energy in DÃ¤nemark

Der 39-jährige Kanadier Jason Jaspers ist der neue Cheftrainer bei Esbjerg Energy. Der neue Trainer hat eine lange Karriere, sowohl im nordamerikanischen Eishockey, als auch in der DEL absolviert und wird nun in den nächsten zwei Jahren der neue Cheftrainer für Esbjerg Energy sein.



„Jason Jaspers ist ein erfahrener Gentleman, der 13 Jahre als Aktiver in der DEL gespielt hat. Er spielte in den Top-Clubs und war hier ein Top-Spieler, daher weiß er definitiv viel über europäisches Eishockey. Er hat viel Wissen gesammelt und er hat ein klares Konzept. Jason Jaspers hatte immer eine führende Rolle in den Teams, in denen er kontinuierlich gespielt hat. Wir haben ihn schon lange im Visiers und er war letzte Saison im Club. Wir sind daher zuversichtlich, welche Stärken er hat“, erklärt Søren Mathiasen, Vorsitzender von Esbjerg Energy.



„Ich habe die Energie-Organisation und die Stadt Esbjerg gesehen und von beiden einen guten Eindruck bekommen. Gleichzeitig verfügt mein Agent über gute Kenntnisse, sowohl über das dänische Eishockey, als auch über Esbjerg Energy, so dass es keine schwierige Wahl war“, sagt Jason Jaspers. „Esbjerg Energy scheint ein guter Ort für mich zu sein, und mit der Vereinbarung bekomme ich meinen ersten Job als Trainer. Für mich ist es wichtig, die Menschen in und hinter der Organisation getroffen zu haben, und gleichzeitig hatte ich Zeit für einen Spaziergang durch die Stadt. Und Esbjerg ist eine wirklich schöne Stadt, die uns positiv überrascht hat.“





Jason Jaspers wurde in Thunder Bay in der Nähe des Lake Superior und nahe der US-Grenze in der kanadischen Provinz Ontario geboren, spielte jedoch als Profi in den USA, bevor er in die deutsche DEL wechselte. In der DEL spielte er für die Adler Mannheim, Kölner Haie, Nürnberg Ice Tigers, Iserlohn Roosters, Eisbären Berlin und Grizzlys Wolfsburg.



„Unser neuer Trainer hat die Mannschaft gesehen und weiß, wie hoch das Niveau ist. Ich denke, mit der Einstellung von Jason Jaspers haben wir einen geborenen Cheftrainer gefunden, der mit seinen Führungsqualitäten einen langen Weg gehen kann. Er ist neu auf dem Trainerposten und neu in der Rolle des Chefs“, so der Klub in einer Pressemitteilung.



„Ich denke, Esbjerg Energy, die Metal League und Dänemark sind ein guter Ort für mich, um eine Karriere als Trainer zu beginnen. Als Trainer ist es wichtig, Erfahrungen zu sammeln, und das kann ich in Esbjerg. Nach vielen Jahren in Deutschland ist mir die europäische Kultur keineswegs fremd. Vor 14 Jahren bin ich im Sommer 2006 zu den Adlern Mannheim gekommen. Umgekehrt bin ich in Kanada geboren und aufgewachsen, wo ich auch Freunde und Familie habe. Und Blut ist, wie Sie wissen, dicker als Wasser, also bringe ich das Beste von beiden Orten mit“, fährt der neue Trainer fort.



Jaspers erreichte 9 Spiele in der NHL für die Phoenix Coyotes, spielte aber gleichzeitig 334 Spiele in der AHL. In der besten deutschen Serie absolvierte Jason Jaspers 692 Spiele.



„Wir sind überzeugt, dass Jason Jaspers der Richtige ist, um das Erbe weiterzuführen. Mit einem Zweijahresvertrag geben wir dem neuen Chef etwas Ruhe. Wir müssen das erste Spiel nicht gewinnen, aber wir holen uns offensichtlich das Gold aus dem ersten Jahr“, sagt Søren Mathiasen.



„Es ist etwas früh, um einen Spielstil zu bestimmen. Die Truppe muss endlich an Ort und Stelle sein und ich muss sie treffen. Der Spielstil wird jedoch vom Spielermaterial beeinflusst. Ein junger Kader ist oft ein schneller Kader, bei dem ein Routinekader etwas langsamer und gleichzeitig schlauer ist. Mein Ausgangspunkt ist jedoch, dass ich den Rücken des Kaders auch im Offensivspiel aktivieren möchte. Und dann ist es mir wichtig, dass wir das Spiel zu unseren eigenen Bedingungen aufbauen, anstatt uns nur auf die Gegner auszurichten“, erklärt Jason Jaspers.