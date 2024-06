Jason Dunham: „Beide haben sehr motiviert und diszipliniert an sich gearbeitet, Opferbereitschaft gezeigt und zum Erfolg beigetragen“ – Tigers verlÃ¤ngern mit zwei StÃ¼rmern“

Straubing. (PM Tigers) Michael Clarke und Cole Fonstad bleiben am Pulverturm. Die Straubing Tigers können heute die Vertragsverlängerung der beiden Stürmer vermelden. Beide Offensivspieler...

Straubing. (PM Tigers) Michael Clarke und Cole Fonstad bleiben am Pulverturm.

Die Straubing Tigers können heute die Vertragsverlängerung der beiden Stürmer vermelden. Beide Offensivspieler gehen damit in ihre zweite Saison in der niederbayerischen Erstliga-Organisation. Michael Clarke erzielte in der abgelaufenen Spielzeit 12 Tore und vier Assists. Cole Fonstad konnte 15 Tore und 13 Assists verbuchen.

Jason Dunham, Sportlicher Leiter der Straubing Tigers, kommentiert die Weiterverpflichtung wie folgt: „Michael und Cole haben sich im Laufe der letzten Saison super weiterentwickelt und sich gut in unser Spielsystem integriert. Beide haben sehr motiviert und diszipliniert an sich gearbeitet, Opferbereitschaft gezeigt und zum Erfolg unserer Mannschaft beigetragen. Ich freue mich daher sehr, dass Michael und Cole weiterhin in unserem Trikot auflaufen werden.“

„Ich bin sehr glücklich, in Straubing verlängert zu haben. Die kommende Saison wird mit der PENNY DEL, der Champions Hockey League und der Teilnahme am Spengler Cup sicher sehr besonders. Ich freue mich bereits jetzt, wieder mit einem großartigen Team zu arbeiten und dabei von unseren einzigartigen Fans unterstützt zu werden“, so Michael Clarke.

Cole Fonstad erklärt: „Mir hat die letzte Saison hier sehr gut gefallen. Ich habe mich in der Stadt total wohl gefühlt. Durch meine Mannschaftskollegen hatte ich großen Spaß daran, jeden Tag ins Stadion zu kommen und mit den Jungs gemeinsam an unseren Zielen zu arbeiten. Ich kann es kaum erwarten, bis wir wieder vor unseren Fans auflaufen.“

