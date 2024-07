Japaner Yushiroh Hirano wird ein Hai

Innsbruck. (PM Haie) Der HC TIWAG Innsbruck präsentiert einen weiteren neuen Stürmer. Mit Yushiroh Hirano wird erstmals ein Japaner Teil des Haie-Teams sein. Yushiroh...

Innsbruck. (PM Haie) Der HC TIWAG Innsbruck präsentiert einen weiteren neuen Stürmer.

Mit Yushiroh Hirano wird erstmals ein Japaner Teil des Haie-Teams sein.

Yushiroh Hirano ist überhaupt der erste Crack aus Japan der in der win2day ICE Hockey League aufläuft. Der 28-jährige stößt von den Adirondack Thunder aus der East Coast Hockey League zu den Haien. Dort war er in der vergangenen Saison Teamkollege von Patrick Grasso der ja ebenfalls diesen Sommer an den Inn wechselt. Der japanische Teamspieler bringt bereits etwas Europaerfahrung mit, spielte er doch in jungen Jahren auch in Schweden.

Die gesamte Organisation des HC TIWAG Innsbruck-Die Haie heißt Yushiroh Hirano in Innsbruck herzlich willkommen!

Yushiroh Hirano: „Ich bin sehr aufgeregt und kann den Start in die Saison kaum erwarten. Ich freue mich schon sehr darauf die Stadt, den Verein und meine neuen Teamkollegen kennzulernen.“

HC TIWAG Innsbruck Headcoach Jordan Smotherman: „Ich hatte in der vergangenen Saison mehrmals das Vergnügen gegen das Team von Yushiroh zu coachen. Er stach jedes Mal aus dem Team heraus. Er ist ein großer, starker Eisläufer, körperlich stark und hat einen guten Schuss. Zusammen mit Grasso war im Powerplay extrem gefährlich. Ich hoffe das wird auch in Innsbruck so sein.“

HC TIWAG Innsbruck Sportmanager Max Steinacher: „Yushiroh bringt neben seiner Gefährlichkeit auch Physis mit. Er ist immer für ein Tor gut und ist auch defensiv hart und für Gegenspieler sehr unangenehm. Wir freuen uns sehr auf den flinken Flügel!“