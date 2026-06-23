Jannis Kälble bleibt ein Ice Dragon

Herford. (PM HEV) Der Kader des Herforder Eishockey Vereins nimmt für die kommende Saison immer konkretere Formen an.

Mit Jannis Kälble trägt ein weiterer Spieler aus der vergangenen Spielzeit weiterhin das Trikot der Ice Dragons, womit der 24jähriger Stürmer in sein zweites Jahr bei den Ostwestfalen geht.

Herfords Nummer 8 verpasste kein einziges Spiel und kam insgesamt auf 20 Scorerpunkte bei vier eigenen Treffern. HEV-Chefcoach Henry Thom beschreibt die wichtige Rolle von Jannis Kälble im Team der Ice Dragons: „Jannis ist mit seinem Charakter ein ganz wichtiger Spieler für uns. Er ist derjenige, der dort hingeht, wo es weh tut. Egal ob im Kampf in den Ecken oder die Arbeit vor dem Tor, er bringt immer seine Physis ein und arbeitet für das Team. Zwar hat auch Jannis, wie viele andere Spieler auch, zunächst etwas Zeit benötigt, um sich in seiner Rolle zurecht zu finden, doch je länger die Saison dauerte, desto stärker wurde er und wir sind uns sicher, dass er für uns noch einen weiteren Schritt nach vorne macht.“

Immer wieder ging Jannis Kälble in der vergangenen Spielzeit die weiten Wege auf dem Eis, scheute keinen Zweikampf und arbeitete unermüdlich für sein Team. „Ich wurde super in Herford aufgenommen und habe mich auf und neben dem Eis sehr wohl gefühlt. Wir haben in der ersten Saisonhälfte unser Potential nicht so abgerufen, wie wir uns das vorgenommen haben. Später lief es dann deutlich besser und ich denke, dass das Erreichen des Achtelfinales durchaus ein Erfolg war. Wir wollen als Team wieder in die PlayOffs, aber nach sechs PlayOff-Niederlagen dort auch möglichst häufig gewinnen. In der OffSeason bin ich weiterhin in Herford und bereite mich intensiv auf die nächste Spielzeit vor. Zwischendurch versuche ich aber auch Familie und Freunde zu besuchen“, so Jannis Kälble.

Die Verantwortlichen des Herforder Eishockey Vereins sowie die Ice Dragons-Fans sind froh, dass Jannis Kälble auch in der kommenden Spielzeit das HEV-Trikot tragen wird, und wünschen ihm eine erfolgreiche und verletzungsfreie Saison.

Seine Karriere in Zahlen

Source: Jannis Kälble @ Elite Prospects

296 Wieviel Geld gibst Du bei einem regulären Stadionbesuch zusätzlich zum Eintrittspreis, also für zum Beispiel Getränke, Essen, Merchandising usw. aus? maximal 10 Euro zwischen 10 und 20 Euro zwischen 20 und 50 Euro zwischen 50 und 100 Euro mehr als 100 Euro