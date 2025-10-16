Jannick Stein erhält Förderlizenz für den SC Riessersee

Rosenheim. (PM Starbulls) Die Starbulls Rosenheim geben bekannt, dass Stürmer Jannick Stein ab sofort mit einer Förderlizenz für den SC Riessersee ausgestattet wird.

Der 20-jährige Angreifer, der in Rosenheim ausgebildet wurde und bereits DEL2-Erfahrung gesammelt hat, soll durch die Kooperation zusätzliche Eiszeit erhalten und sich beim Traditionsclub aus Garmisch-Partenkirchen weiterentwickeln.

„Für Jannick ist das eine sehr gute Möglichkeit, regelmäßig Spielpraxis auf hohem Niveau zu sammeln“, erklärt Starbulls-Headcoach Jari Pasanen. „Er hat bei uns im Training und in seinen bisherigen Einsätzen viel Engagement gezeigt und sich in den letzten Monaten stetig weiterentwickelt. In Garmisch kann er jetzt mehr Verantwortung übernehmen, was für seine sportliche und persönliche Entwicklung enorm wichtig ist. Natürlich behalten wir seine Fortschritte genau im Blick und werden weiterhin eng im Austausch mit dem SCR stehen.“

Mit der Förderlizenz wird Stein weiterhin Teil des Rosenheimer Kaders bleiben und kann je nach Situation flexibel sowohl für die Starbulls in der DEL2 als auch für den SC Riessersee in der Oberliga Süd auflaufen.

Es ist möglich, dass Jannick Stein bereits am kommenden Wochenende für den SC Riessersee auf dem Eis steht. Die Starbulls Rosenheim wünschen Jannick Stein viel Erfolg und wertvolle Erfahrungen in Garmisch-Partenkirchen.

