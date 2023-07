Janis Lachmann verteidigt als FÃ¶rderlizenzspieler fÃ¼r die Rockets

Artikel anhören Limburg. (PM EG DL) Geboren in Lich, aufgewachsen in Wölfersheim: Janis Lachmann, ein Junge aus der Bad Nauheimer Region, der die ersten...

Artikel anhören Artikel anhören

Limburg. (PM EG DL) Geboren in Lich, aufgewachsen in Wölfersheim: Janis Lachmann, ein Junge aus der Bad Nauheimer Region, der die ersten Schritte als Eishockeyspieler auch im Trikot der Roten Teufel unternahm und jetzt wieder zu seinem Stammverein zurückkehrt.

Der 20-jährige Verteidiger wechselte 2019 in den Nachwuchs des EV Füssen und anschließend in das von Ex-Nationalspieler Georg Holzmann trainierte U20-Team der Düsseldorfer EG, das seit Jahren in der DNL, der Deutschen Nachwuchs Liga spielt. In der vergangenen Saison zog es Janis zum Krefelder EV, wo er 24 Spiele (5 Tore und 8 Assists) in der DNL absolvierte und auch erste Oberligaluft schnupperte.

Nun kehrt das Nauheimer Eigengewächs in die Heimat zurück. Der Defender fährt mit den Roten Teufeln ins Trainingslager nach Ferlach (12. bis 25. August) und wird auch künftig, so ist es geplant, mit den Profis der Roten Teufel bis donnerstags trainieren und dem Kader angehören. Dann geht es zu den Rockets, wo er mit einer Förderlizenz in der BeNeLeague aufläuft.

„Ich freue mich, dass ich die Möglichkeit bekomme, mich unter professionellen Bedingungen weiterzuentwickeln“, sagt der Rechtsschütze.

„Wir sind sehr froh, dass wir die Zusammenarbeit mit Bad Nauheim fortführen können“, so der Sportliche Leiter Arno Lörsch. „Mit Janis bekommen wir einen ambitionierten jungen Verteidiger. Sein Ausbildungsgang spricht für ihn und er hat in Bad Nauheim und bei uns alle Möglichkeiten für seine Weiterentwicklung.“

Folgender Kader der Saison 2023/24 wurde bisher veröffentlicht

Tor: Tim Marco Stenger, Marian Kapicak

Verteidigung: Lorenzo Valenti, Torben Reuner, Alexander Seifert, Dominik Dech, Janis Lachmann (FL)

Sturm: Paul König, Marcel Kurth, Brendan Nehmer, Niko Lehtonen, Horka Sekesi, Denis Majewski, Hunter Fortin, David Lademann, Konstantin Firsanov, Artur Karpenko

1959 Beim Deutschland Cup 2023 in Landshut spielen erstmals Frauen- und Herren-Nationalmannschaft parallel an einem Standort. Das Turnier wird dadurch um einen weiteren Tag von Mittwochs bis Sonntags verlängert. Eine gute Entscheidung? Ja, super Idee. Abwarten, wie die Fans es annehmen Nein, das ist zuviel des Guten