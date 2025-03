Janick Steinmann verlÃ¤sst die Lakers â€Š

Rapperswil. (PM SCRJL) Nach sechs Jahren ist Schluss: Sportchef Janick Steinmann (im Bild mit Captain Nico Dünner) hat sich entschieden, die SC Rapperswil-Jona Lakers Richtung Lugano zu verlassen.

Janick Steinmann wurde am 1. Mai 2019 neuer Sportchef des SCRJ. Zu Beginn seiner Amtszeit ging es zunächst darum, die Lakers nach dem Wiederaufstieg in der National League zu etablieren. Bereits in der Saison 2020/21 gelang mit dem Erreichen der Playoff-Halbfinals ein grosser Erfolg. In der Saison 2021/22 schloss der SCRJ die Regular Season auf Rang 4 ab, ein Jahr später sogar auf Rang 3. In beiden Saisons qualifizierten sich die Lakers zudem für die Champions Hockey League, wo sie 2023/24 sogar die Viertelfinals erreichten.

«Wir haben Janick Steinmann enorm viel zu verdanken. Unter seiner Führung wurden unsere sportlichen Strukturen weiter professionalisiert und wir haben grosse sportliche Erfolge feiern können» sagt Lakers-Geschäftsführer Markus Bütler zum Abgang des Sportchefs und ergänzt: «Nun hat sich Janick entschieden, eine neue Herausforderung anzunehmen. Wir haben Verständnis für seinen Wunsch nach einer Veränderung, bedauern aber gleichzeitig enorm, dass er unsere Organisation verlassen wird.»

Janick Steinmann erklärt: «Sechs Jahre Rapperswil-Jona Lakers sind verflogen, ohne dass ich es bemerkt habe. Während all diesen Jahren gibt es so viele unglaubliche Momente, welche ich mit dem Sportclub erleben durfte, dass all dies in wenige Worte zu fassen unmöglich ist. In einem familiären Club am wunderschönen Obersee mit faszinierender Fankultur, tollen Sponsoren und unglaublichen Menschen zu arbeiten, war eine Freude. Kein Tag hat sich wie Arbeit angefühlt. Für all den Support während dieser langen Zeit bin ich den Rapperswil-Jona Lakers und dem Umfeld einfach nur DANKBAR. Ich wünsche der Organisation nur das Beste und hoffe, dass in naher Zukunft wieder grosse Erfolge gefeiert werden können.»

Janick Steinmann und die Lakers haben sich darauf geeinigt, dass der Abgang per sofort erfolgt. Dies, damit sowohl die Lakers als auch Steinmann die Planung der Zukunft uneingeschränkt angehen können. Beim SCRJ übernimmt interimistisch Geschäftsführer Markus Bütler die sportliche Führung.

