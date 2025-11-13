Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Jan Wieszinski bleibt bei den Towerstars

13. November 20251 Mins read32
© L. Schirmer Starbulls Media/PR
Ravensburg. (PM Towerstars) Verteidiger Jan Wieszinski, der aufgrund der Verletzungsausfälle vor der Länderspielpause mit einem Try-out-Vertrag ausgestattet wurde, bleibt nun fest im Team.

Der 27-jährige Deutsch-Schweizer mit den Gardemaßen von 1,96 Metern und 104 Kilogramm ist ein physisch präsenter Verteidiger und erhielt einen Vertrag bis zum Saisonende.

„Über den festen Vertrag bei den Towerstars freue ich mich wirklich sehr. Ich habe mich in den letzten Wochen super ins Team eingefunden und wurde herzlich aufgenommen. Sowohl sportlich als auch menschlich fühle ich mich wohl. Es tut gut, nun auch Planungssicherheit zu haben, aber an meiner Einstellung ändert sich nichts: Ich werde weiterhin im Training sowie im Spiel alles geben, um mich stetig weiterzuentwickeln und meinen Beitrag zum Erfolg der Mannschaft zu leisten“, sagt Jan Wieszinski.

Marius Riedel, Sportlicher Leiter der Towerstars, sagt zur festen Verpflichtung des Verteidigers: „Jan hat sich in den letzten Wochen als solider Defensivverteidiger gezeigt. Er fügt unserem Spiel zusätzliche Physis hinzu und vertieft unseren Kader, was angesichts unserer bisherigen Verletzungen dringend notwendig ist.“

„Mit der Verlängerung von Jan haben wir einen Verteidiger, der ein neues Element ins Spiel bringt“, betont Towerstars-Coach Bo Subr und ergänzt: „Wir werden mit ihm arbeiten, um ihn auf ein Niveau zu bringen, auf dem er für das Team in vielen verschiedenen Bereichen wirklich wertvoll sein kann. Er ist auch ein sehr mannschaftsdienlicher Spieler, der sich hervorragend in die Gruppe integriert hat.“

