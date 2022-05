Jan â€žWÃ¤chtiâ€œ WÃ¤chershÃ¤user verlÃ¤ngert am Heckenweg

Limburg. (PM EGDL) Mit Jan Wächtershäuser verlängert ein weiterer junger Verteidiger seinen Vertrag bei den Rockets. Ein positives Signal für die Zukunft und auch...

Ein positives Signal für die Zukunft und auch ein Fingerzeig, dafür dass man eine gewisse Konstanz im Kader haben möchte.

Auch für Jan ein wichtiger Schritt: „Ich habe mich für die Verlängerung entschieden, weil hier alles sehr harmonisch ist und das macht es mir als Spieler einfach mich für die Rockets zu entscheiden. Ich kann bei der EGDL auch meine Ausbildung echt gut mit Eishockey verbinden. Außerdem kenne ich den Verein jetzt 2 Jahre und auch wenn die letzte Saison etwas schwierig war, bin ich aber sehr zuversichtlich, dass wir dieses Jahr besser sind als das Letzte.“

Jan Wächtershäuser wurde im Jahr 2000 in Gießen geboren und spielte viele Jahre in der Jugend des EC Bad Nauheims und absolvierte in der Saison 2017/2018 auch schon zwei Spiele für die Rockets in der Regionalliga. Danach ging sein Weg über Düsseldorf und Essen erneut zu den Rockets.

In den vergangenen beiden Jahren trug Wächtershäuser bereits 85 Mal das Trikot der EG Diez-Limburg und es werden jetzt noch einige Einsätze hinzukommen.

Auch Vorstandsmitglied Willi Lotz hofft Jan noch oft auf dem Eis am Heckenweg zu sehen: „Jan ist auch noch ein verdammt junger Spieler, aber geht nun schon in seine dritte Saison für uns. Er schätzt unser Umfeld sehr und wir ihn auch. Ein robuster Verteidiger auf dem Eis und ein feiner Mensch abseits des Eises. Das passt sehr gut.“