Jan Urbas verlÃ¤ngert in Fischtown

Bremerhaven. (EM) Wie „Buten und Binnen“ (Radio Bremen) berichtet, wird Bremerhavens Top-Stürmer Jan Urbas auch in der kommenden Saison für die Fischtown Pinguins in der DEL auf Torejagd gehen.

Der 32 Jahre alte Urbas ist seit 2017 bei den Pinguins, geht also mit der Vertragsverlängerung in seine fünfte Saison.

In bislang 174 Partien erzielte der 32- jährige Urbas für die Norddeutschen 80 Treffer und bereitete 83 weitere Tore vor.

Gemeinsam mit seinen Sturmpartnern Miha Verlic und Ziga Jeglic bildet er derzeit eine der offensivstärksten Formationen in der Deutschen Eishockey Liga.

Bremerhaven hat aktuell die Doppelrunde gegen die Nordklubs mit dem zweiten Tabellenplatz in der DEL Nord-Division abgeschlossen. Nun geht es in einer Einfachrunde gegen die Klubs aus dem Süden weiter. Das Team von Trainer Thomas Popiesch startet am Sonntag in Straubing seinen ersten Nord-Süd Vergleich.