Jan Svoboda besetzt zweite Kontigentstelle beim TEV

Miesbach. (PM TEV) Ein ereignisreiches Drei-Königs Wochenende liegt hinter dem TEV. Neben dem Trainerwechsel, sechs Punkten und dem großen U9-SWM Cup gab es am Freitag auch die Nachricht, dass Kurt Sonne sein Engagement beim TEV beenden will und somit begaben sich die sportlich Verantwortlichen zusammen mit Trainer Dusan Frosch auf die Suche nach einem zweiten Kontigentspieler und wurden schnell fündig.

Mit dem 25-jährigen Tschechen Jan Svoboda konnte ein absoluter Wunschspieler von Dusan Frosch nach Miesbach gelotst werden. Der in Chomutov geborene Linksschütze ist ein schneller, quirliger Angreifer, der über einen starken Schuss verfügt. Seine Jugendzeit verbrachte Svoboda bei seinem Heimatverein Pirati Chomutov und spielte dort in den höchsten tschechischen Nachwuchsligen und war auch in den Kadern der tschechischen U-Nationalmannschaften. Sein letztes Juniorenjahr verbrachte er bei den KRS Stars in China in der russischen MHL, der höchsten Nachwuchsliga im osteuropäischen Eishockey. Bereits mit 19 Jahren schaffte er den Sprung in die zweite tschechische Liga in der seit dem aktiv war. Mit Förderlizenzen spielte er zudem in der Extraliga und der dritten Liga seines Landes. In der abgelaufenen Saison schaffte er mit seinem Heimatverein Chomutov den Aufstieg zurück in die zweite Liga. Diese Saison verbrachte Svoboda, der sowohl Center als auch Linksaußen spielen kann, zum Großteil bei Mostecti Lvi in der dritten Liga, wo er mit 15 Punkten viertbester Scorer seines Teams war.

Jan Svoboda wird beim TEV mit der Nummer 25 auflaufen und nimmt bereits heute am Mannschaftstraining teil und wird, falls bis dahin die Passmodalitäten geklärt sind, am Freitag in Kempten sein Debüt im weiß-roten Trikot geben.

