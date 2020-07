Jan Pohlmann verlÃ¤sst die Ice Dragons

Herford. (PM HEV) Nicht alle Spieler des letztjährigen Kaders des Herforder Eishockey Vereins können den Aufwand betreiben und den Weg in die Oberliga Nord...

Herford. (PM HEV) Nicht alle Spieler des letztjährigen Kaders des Herforder Eishockey Vereins können den Aufwand betreiben und den Weg in die Oberliga Nord mitgehen.

Einer dieser Spieler ist Goali Jan Pohlmann, der sich zur neuen Saison einem neuen Club anschließen wird, um somit weiterhin Beruf und Eishockey miteinander verbinden zu können.

Jan Pohlmann kam 2014 als Nachwuchsspieler vom SV Brackwede zum HEV und spielte fortan in den U18, U19 und U20-Teams der Ice Dragons. Zwei Jahre später zählte er auch zum Regionalligakader der Senioren und stand immer zur Verfügung, wenn Chefcoach Jeff Job ihn benötigte. In der Saison 2016/2017 sammelte er seine ersten Spielminuten in der Regionalliga und hatte in den folgenden Jahren ebenfalls immer wieder Einsätze in der 1. Mannschaft neben seinen U20-Spielen.

Auch in der vergangenen Saison stand der inzwischen 22jährige zur Verfügung, als mit Marc Fleischer ein HEV-Torhüter auf Dauer ausfiel.

Die Verantwortlichen des Herforder Eishockey Vereins bedanken sich bei Jan Pohlmann für seinen Einsatz in der Vergangenheit und wünschen ihm viel Erfolg auf seinem weiteren Weg. Jan Pohlmann wird dem Eishockey erhalten bleiben und auch zukünftig zwischen den Pfosten stehen.