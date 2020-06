Jan Pavlu verlÃ¤ngert Vertrag in Heilbronn

Heilbronn. (PM Falken) Mit Verteidiger Jan Pavlu können die Heilbronner Falken einen weiteren Spieler aus der letztjährigen Saison auch in der kommenden Spielzeit 2020/2021...

Heilbronn. (PM Falken) Mit Verteidiger Jan Pavlu können die Heilbronner Falken einen weiteren Spieler aus der letztjährigen Saison auch in der kommenden Spielzeit 2020/2021 in Heilbronn begrüßen.

Der 25-jährige Deutsch-Italiener geht somit in sein drittes Jahr in der Käthchenstadt.

Pavlu absolvierte in der vergangenen Saison alle 52 Hauptrundenspiele, wobei er insgesamt sieben Scorerpunkte verbuchen konnten. Der italienische Nationalspieler entwickelte sich im Laufe der vergangenen Jahre zum flexiblen Allrounder und kann sowohl im Sturm als auch in der Verteidigung eingesetzt werden. Insbesondere in der spielintensiven Zeit um den Jahreswechsel 2019/2020 wurde Pavlu von damaligen Head Coach Alexander Mellitzer mit den unterschiedlichsten Aufgaben betraut und empfahl sich für ein weiteres Engagement bei den Falken.

Jan Pavlu: „Ich wollte in Heilbronn bleiben, weil ich mich in den letzten zwei Jahren sehr wohl gefühlt habe. Dass ein Großteil des Teams bestehen bleibt finde ich super und hoffe darauf, dass wir wieder eine ähnlich erfolgreiche Saison spielen können. Persönlich möchte ich die Chance ergreifen um mich weiterzuentwickeln und kann es kaum abwarten, dass die Saison nach dem Sommer wieder losgeht.“

Falken-Trainer Michel Zeiter: „Mit Jan konnten wir einen Verteidiger mit internationaler Erfahrung halten. Ich freue mich sehr, dass Jan weiterhin für uns spielt und mit seiner Spielweise unsere Verteidigung stabilisiert.“

Falken-Geschäftsführer Stefan Rapp: „Einen Stürmer zum Verteidiger zu schulen bringt vom Grundsatz her Vorteile, da Bewegungsabläufe schon beim Entstehen eliminiert werden können. Jan kann somit die Spielintelligenz der Stürmer vorzeitig erkennen und gegensteuern. Seine für Außenstehende eher unauffällige Spielweise bringt letztendlich die notwendige Ruhe und Stabilität in die Mannschaft.“

Der aktuelle Kader der Heilbronner Falken 2020/2021 (Stand: 23.06.2020)

Torhüter: #3 Matthias Nemec, #30 Arno Tiefensee, #34 Tom Schickedanz

Verteidiger: #4 Brock Maschmeyer, #5 Moritz Wirth, #7 Jan Pavlu, #24 Corey Mapes, #27 Ian Brady, #44 Marcus Götz

Stürmer: #11 Dylan Wruck, #12 Justin Kirsch, #16 Tobias Möller, #17 Sebastian Hon, #18 Tim Miller, #19 Stefan Della Rovere, #36 Pierre Preto, #40 Valentino Klos, #50 Louis Brune, #66 Jan-Luca Schumacher, #71 Bryce Gervais, #89 Michael Knaub