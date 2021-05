Jan Niklas Pietsch bleibt bei den Scorpions

Mellendorf. (PM Scorpions) Dass die Scorpions auch über die Pfingstfeiertage an ihrem neuen Team für die kommende Saison arbeiten, zeigt die Meldung der aktuellen...

Mellendorf. (PM Scorpions) Dass die Scorpions auch über die Pfingstfeiertage an ihrem neuen Team für die kommende Saison arbeiten, zeigt die Meldung der aktuellen Verpflichtung von Jan Niklas Pietsch.

Der 30-jährige, 187 cm große und 93 kg schwere, in Bad Homburg geborene Linksverteidiger war in der vergangenen Saison mit 54 Pluspunkten der beste +/- Verteidiger der Oberliga.

„Pietschi ist nicht nur ein äußerst starker Spieler auf dem Eis, sondern auch in der Kabine und für den Teamspirit unglaublich wichtig“, so Coach Tobias Stolikowski.

„Mit dieser Verpflichtung kommen wir unserem Ziel, auch in der nächsten Saison eine äußerst schlagkräftige Mannschaft zu haben, wieder einen Schritt näher“, so Sportchef Eric Haselbacher, der bei Bekanntgabe dieser Verpflichtung durchblicken ließ, dass Teammanager Tobias Stolikowski und er gedanklich mit der Vorstellung wie das Team in der kommenden Saison (21/22) aussehen solle, schon recht weit vorangekommen seien.