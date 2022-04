Jan-Mikael JÃ¤rvinen verlÃ¤sst Salzburg

Salzburg. (PM Red Bulls) Stürmer Jan-Mikael Järvinen verlässt den EC Red Bull Salzburg und kehrt nach einer erfolgreichen Saison mit den Salzburgern nach Finnland...

Jan-Mikael Järvinen kam im letzten Sommer mit viel Erfahrung aus der finnischen Top-Liga Liiga nach Salzburg und hat in der vergangenen Saison in 58 Spielen der win2day ICE Hockey League inkl. Playoffs 6 Tore und 24 Assists erzielt. Auch in der Champions Hockey League zeigte der Finne mit einem Tor und 8 Assists in 8 Spielen seine Qualitäten. Mit den Red Bulls holte Järvinen nach zwei finnischen Meistertiteln nun seinen insgesamt dritten Meistertitel in einer Profiliga.

Nun zieht es ihn wieder zurück nach Finnland, wo er seine Profikarriere fortsetzen möchte. Die Red Bulls bedanken sich bei Jan-Mikael Järvinen für seinen Einsatz und seine gezeigte Leistung und wünschen ihm beruflich wie privat alles Gute für die Zukunft.