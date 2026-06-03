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Jan-Luca Schumacher und Luke Volkmann bleiben IceFighters

3. Juni 20261 Mins read25
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Jan-Luca Schumacher - © Sportfoto-Sale (DR)
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Leipzig. (PM IceFighters) Auch die kommende Spielzeit 2026/2027 bestreiten die Stürmer Jan-Luca Schumacher und Luke Volkmann im Dress der KSW IceFighters Leipzig.

Beide gehen damit hier in ihre jeweils vierte Saison.

Der gebürtige Essener Jan-Luca Schumacher kam im Sommer 2023 vom damaligen DEL2-Team Bayreuth Tigers und bestritt seitdem 146 Pflichtspiele, in denen er auf 113 Scorerpunkte kam. Nur 22 Spieler trugen seit 2010 öfter das IceFighters-Trikot als der 24-jährige, der in seiner Nachwuchskarriere 52 Mal für Deutschland antrat.

„Jan-Luca hatte eine herausfordernde Saison mit Höhen und Tiefen. Im gemeinsamen Gespräch haben wir klare Ziele definiert, die er anstreben wird. Er zählt zu den Spielern, die im Team eine Führungsrolle übernehmen müssen und als Vorbild in allen Belangen fungieren sollen“, so IceFighters-Geschäftsführer André Schilbach.

Der 25-jährige gebürtige Hertener Luke Volkmann stieß im Herbst 2023 zu den IceFighters und absolvierte bisher 132 Spiele. Seine 40 erzielten Tore (hinzu kommen 48 Torvorlagen) wurden nur von 16 anderen Spielern in der 15-jährigen IceFighters-Historie übertroffen. Auch Luke Volkmann, der insgesamt neun Mal für Nachwuchs-Nationalteams auflief, stand vor seinem Engagement in Leipzig in der DEL2 unter Vertrag – bei den Heilbronner Falken. „Luke hatte einen etwas durchwachsenen Start in die vergangenen Saison. Nach dem Trainerwechsel hat er jedoch richtig Fahrt aufgenommen und konnte seine Leistung besser abrufen. Für die neue Saison gilt es nun, den Fokus konsequent auf eine konstante Leistung über die gesamte Spielzeit zu legen“, erläutert André Schilbach und fasst mit Blick auf beide Stürmer zusammen: „Jan-Luca und Luke haben oft genug ihr großes sportliches Potenzial unter Beweis gestellt und gezeigt, dass sie Spiele entscheiden können.
Gleichzeitig mussten sie in der letzten Saison den einen oder anderen Rückschlag hinnehmen, haben diese Herausforderung aber angenommen und gemeistert. Wir sind überzeugt, dass sie mit viel Engagement und Leidenschaft in die kommende Spielzeit gehen und wichtige Stützen des Teams sein werden. Wir freuen uns, beide weiterhin im Team zu haben.“

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